Marcos Llorente: "Lamine Yamal no necesita mucha ayuda; es el que marca diferencias"

Marcos Llorente, futbolista de la Selección Española, analizó su papel como lateral derecho, compartiendo banda con un Lamine Yamal del que asegura "no necesita mucha ayuda" ya que es "el que marca diferencias".

"El Atlético no tiene nada que ver con la Selección. Son dos ideas diferentes y maneras distintas de atacar. Poco a poco nos vamos conociendo. Lamine no necesita mucha ayuda, y a veces es peor porque le llevas un jugador más. Es el que marca las diferencias y hay momentos donde sí se dobla y otros que no", dijo en rueda de prensa.

"Trabajamos con vídeos, lo que exige el entrenador... A Lamine Yamal le preguntas si necesita que suba, durante el partido son cosas que se hablan y cuanto mejor comunicación haya, mejor va a ir todo", completó.

Un Marcos Llorente que considera que van "mejorando poco a poco" en el Mundial, a la vez que no se centra en si siguen siendo favoritos o no.

"Nos veo bien. Cada partido es un mundo. El último fue agresivo e intenso. Se jugaban la vida y aguantamos el tirón. El equipo va mejorando poco a poco, aunque tenemos que corregir errores", aseguró.

"No miro el cuadro porque hay que ir paso a paso. Sería un error no hacerlo e imaginas cosas. Estoy centrado en Austria. Luego tienes que esperar al otro partido a ver qué pasa. Cuando pase Austria, ya imaginaremos", continuó.

"No he visto mucho el Mundial. Está claro que Francia, Portugal... Cualquier selección te pone las cosas complicadas si no tienes un buen día. Es difícil elegir un favorito. Nosotros nos dedicamos a entrenar, a jugar y a intentar ganar siendo o no favoritos", concluyó.

Marcos Llorente aseguró también que "es muy bonito" estar "defendiendo a tu país" en un Mundial.

Por otro lado, valoró su alternancia con Pedro Porro en el lateral derecho a la vez que aseguró que "no" se ve como extremo derecho ante las bajas.

"Hemos venido 26, todos hemos hecho las cosas bien y es una competición larga que requiere descansos. Estamos a servicio del míster y del país. Juegues o no juegues, tienes que dar tu 100 %. Eso es el fútbol. Tenemos que estar unidos y juntos", comentó.

Además, comentó cómo vive su compañero Nico Williams la nueva lesión que sufrió ante Uruguay, tras una temporada en la que una pubalgia le lastró el rendimiento y le impidió tener continuidad.

"Nico está bien, sonriente, pero también con dolor de no poder ayudar al equipo. Como Yeremi. Somos 26 y nos iremos 26. Si llegamos lejos podrá ayudar en algún momento", dijo.