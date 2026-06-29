Masterclass de marketing del Atlético con BTS: Corea, país extranjero que más camisetas ha comprado

La nueva camiseta del Atlético fue revelada a lo grande. En casa, en el Metropolitano. Con un concierto, uno de los tantos de un verano histórico. Y con BTS, grupo coreano con millones de fans en el mundo y lógicamente en el mercado asiático. De un plumazo, masterclass del Atlético a nivel de marketing con esta sorpresa y con una combinación perfecta: nueva camiseta, concierto en el Metropolitano y un grupo coreano que vale millones. Pim, pam, pum... gol.

Este fue uno de los momentos que se han viralizado con Suga, uno de los miembros de BTS, portando la camiseta antes que nadie:

Y el propio Atlético a través de su cuenta oficial en inglés movió este hecho en sus redes:

The Army bomb shines red and white tonight 🪄 Nice outfit, SUGA! pic.twitter.com/FyEV95dCVf — Atlético de Madrid (@atletienglish) June 27, 2026

"El cañón del ejército brilla rojo y blanco esta noche ¡Bonito atuendo, SUGA!", rezaba el tuit colchonero. Dicho tuit ha tenido más de un millón de visualizaciones en la red social X, y eso supone un gran impacto en el mercado internacional.

Un punto más a favor de esta promoción es que los y las fans de BTS compran absolutamente todo lo relacionado con su grupo favorito. Se lanzan a por ello enseguida y el Atlético sabía que un movimiento así podría generar el impacto que han tenido. Es tal su fanatismo que en Corea se sortean llamadas de teléfono con algún miembro del grupo y dicho premio aparece en los discos físicos que venden. Muchas fans se compran el disco varias veces solo para ganar esa quiniela.

BTS es un colosal motor financiero generando un impacto económico global estimado en más de 4,900 millones de dólares anuales solo para la economía de Corea del Sur, lo que equivale a inyectar un 0.3% del PIB de la nación. 1 de cada 11 turistas extranjeros viaja a Corea gracias a su influencia.

Además, según ha podido saber Libertad Digital, hoy en el día de estreno de la equipación, el país extranjero que más peticiones ha hecho ha sido precisamente Corea del Sur.