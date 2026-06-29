Mourinho no se olvida de Enzo Fernández: el Chelsea empieza a asumir su marcha

El fichaje de Enzo Fernández continúa siendo una de las grandes operaciones que maneja el Real Madrid para reforzar el centro del campo. Aunque la negociación es extremadamente compleja por el elevado precio del internacional argentino (130 millones de euros), en Inglaterra empiezan a producirse movimientos que invitan al optimismo en Valdebebas.

El último llega desde Stamford Bridge. Según desvela Sky Sports, el Chelsea ya trabaja en la incorporación de Granit Xhaka, que es una petición expresa de Xabi Alonso para reforzar la medular. La llegada del veterano internacional suizo podría facilitar la salida de Enzo, el gran deseo de José Mourinho para completar la reconstrucción del conjunto blanco. El técnico vasco considera que Xhaka, de 33 años, aportaría liderazgo, experiencia y conocimiento de su idea de juego tras haber coincidido ambos en el Bayer Leverkusen.

El Madrid mantiene la hoja de ruta

En el Madrid nadie oculta que Enzo Fernández es el centrocampista elegido para dar un salto de calidad a una plantilla que perdió hace tiempo el control de los partidos tras la retirada de Toni Kroos en verano de 2024.

El argentino gusta por su capacidad para organizar el juego, romper líneas con balón, competir defensivamente y asumir galones en los momentos importantes. Además, el propio futbolista nunca ha escondido que vería con muy buenos ojos vestir de blanco, algo que ha transmitido tanto públicamente como a través de su entorno.

Sin embargo, el principal obstáculo sigue siendo el dinero. En 2023, el Chelsea pagó al Benfica más de 121 millones de euros por el campeón del mundo -el traspaso más caro en el fútbol inglés hasta entonces- y no está dispuesto a regalar a una de sus grandes estrellas. La operación únicamente se desbloquearía mediante una venta importante al Real Madrid o si el club londinense rebaja sus exigencias conforme avance el verano.

Tchouaméni ya no es intocable

Precisamente ahí aparece uno de los nombres propios del mercado madridista. Como ya publicó Libertad Digital hace unos días, basándose en una información de Sergio Valentín, José Mourinho no considera en absoluto a Aurélien Tchouaméni un futbolista intransferible.

El técnico portugués valora al internacional francés, pero entiende que, si llega una oferta importante procedente de la Premier League -en principio a partir de 70 millones de euros-, el club debe escucharla. Una postura que supone un importante cambio respecto a temporadas anteriores, cuando el mediocentro era considerado una pieza prácticamente intocable dentro del proyecto.

Esa posible venta permitiría al Real Madrid afrontar con muchas más garantías una operación, la de Enzo Fernández, que podría superar ampliamente los 120 millones de euros.

Mourinho fue claro: primero hay que vender

De hecho, el propio José Mourinho ya enfrió hace apenas unos días cualquier exceso de optimismo alrededor de Enzo Fernández.

Tal y como publicó este periódico, el entrenador dejó claro que antes de acometer una incorporación de semejante calibre resulta imprescindible liberar masa salarial y obtener ingresos mediante alguna venta importante. En otras palabras, el fichaje del argentino sigue vivo, pero depende directamente de que el Real Madrid consiga dar salida a alguno de sus centrocampistas.

Tanto Aurélien Tchouaméni como su compatriota Eduardo Camavinga aparecen entre los futbolistas con mejor cartel en la Premier League, aunque el primero podría partir con más opciones de abandonar el Bernabéu si finalmente llega una propuesta cercana a las cifras que pretende el club.

Xabi Alonso ya prepara el relevo

Mientras tanto, el Chelsea parece resignado a la posibilidad de perder a una de sus grandes figuras como es Enzo Fernández.

La apuesta por Granit Xhaka no supone únicamente reforzar el centro del campo, sino que también constituye una declaración de intenciones. Xabi Alonso quiere rodearse de futbolistas que conozcan perfectamente su modelo de juego y el veterano futbolista suizo cumple ese perfil después de haber sido una pieza fundamental en el histórico Leverkusen que se proclamó campeón de Alemania en la temporada 2024/25.

Si finalmente el fichaje se concreta, el Chelsea dispondría de un sustituto inmediato para afrontar la salida de Enzo Fernández sin dejar un vacío tan importante en la medular.

El Real Madrid, por su parte, mantiene la calma. En Valdebebas saben que el verano es largo, que el Chelsea empieza a mover fichas y que la operación dependerá, en gran medida, de las salidas. Pero el objetivo no ha cambiado. Si las cuentas cuadran, Enzo Fernández seguirá siendo la gran prioridad para liderar el nuevo centro del campo del Real Madrid en la segunda etapa de José Mourinho al frente del banquillo merengue.