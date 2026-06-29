Riquelme crea una plataforma permanente para frenar la posible venta del Real Madrid

El empresario español Enrique Riquelme, quien recientemente concurrió como candidato en las últimas elecciones a la presidencia del Real Madrid, ha anunciado este lunes una importante evolución en su proyecto. Su iniciativa electoral se transformará en una plataforma permanente cuyo objetivo principal será defender los derechos de los socios ante las inminentes y trascendentales decisiones institucionales que se avecinan en la entidad blanca.

El espacio físico que hasta la fecha había funcionado como el centro de campaña del empresario alicantino iniciará así una nueva etapa. Según han detallado desde su equipo de prensa a través de un comunicado, este local se convertirá en la sede de una organización "estable, abierta y participativa". La meta es establecer un canal directo para dialogar y mantener una relación permanente con los abonados del club, asegurando que sus inquietudes sean atendidas en todo momento.

Esta nueva plataforma nace impulsada por el notable respaldo obtenido en los comicios del pasado 7 de junio, donde el proyecto de Riquelme logró recabar el apoyo de más de 11.800 socios. Los promotores señalan que el actual contexto institucional, económico y social refuerza la necesidad de este espacio. Especialmente, destacan el anuncio de una inminente Asamblea General Extraordinaria y los rumores sobre un posible referéndum sobre la venta del Real Madrid, lo que hace indispensable contar con un lugar dedicado a la elaboración de propuestas.

La presentación oficial de la plataforma está prevista para el arranque de la temporada 2026-27. Su vocación es consolidarse como un punto de encuentro ineludible para aquellos madridistas que desean reforzar su papel dentro del club. A través de este foro, se buscará compartir diagnósticos sobre los retos del presente y del futuro, y trasladar iniciativas útiles que protejan la identidad innegociable de la institución y sus valores fundacionales.

Entre las prioridades absolutas de la organización se encuentra la defensa del derecho de los socios a disponer de "información suficiente, clara y verificable" respecto a cualquier operación financiera de especial trascendencia. Este punto cobra vital importancia ante cualquier movimiento de la cúpula directiva que pudiera abrir la puerta a una alteración de la naturaleza jurídica, la propiedad o la identidad histórica del club presidido por Florentino Pérez.

Cabe recordar que uno de los ejes vertebradores de la reciente campaña electoral de Riquelme fue acusar directamente a la actual directiva de querer vender el club mediante la implantación de un nuevo modelo societario. Por ello, la nueva plataforma exigirá la máxima transparencia sobre los pasos de la junta directiva en relación con la posible convocatoria de esa consulta, garantizando que los votantes puedan formar un criterio sólido y participar con pleno conocimiento de causa.

Finalmente, el comunicado emitido subraya que el propósito de esta iniciativa no es generar un clima de hostilidad. Lejos de buscar un espacio de confrontación, la intención es impulsar una "conversación útil, rigurosa y constructiva". Los impulsores defienden que el Real Madrid debe fortalecer su vínculo con la base social, protegiendo el papel de los socios en la vida diaria de la institución y ampliando de forma efectiva los canales para que su voz sea escuchada.