Suecia desafía a la todopoderosa Francia de Mbappé sin miedo y con su dupla letal

Suecia afronta uno de los grandes desafíos de su Mundial ante Francia, pero en el vestuario escandinavo no quiere que el cartel de favorito de su rival sea un motivo para rendirse. El conjunto sueco, clasificado como una de las mejores terceras selecciones de la fase de grupos, sabe que tendrá delante a uno de los equipos más fuertes del torneo, aunque sus jugadores confían en sus posibilidades antes del duelo de dieciseisavos de final.

El partido ante los Bleus, con Kylian Mbappé como una de sus grandes referencias, aparece como una prueba de máxima exigencia para Suecia. El equipo dirigido por Graham Potter ha asumido que el camino no será sencillo, pero sus futbolistas prefieren centrarse en sus propias armas y en la posibilidad de dar una sorpresa frente a una de las grandes candidatas al título.

Svensson pone a Francia como gran candidata

Daniel Svensson fue uno de los jugadores que analizó el enfrentamiento y dejó una declaración llamativa antes del partido. El futbolista del Borussia Dortmund reconoció la fortaleza del conjunto francés y no dudó en señalarlo como uno de sus favoritos para levantar el trofeo.

"Son uno de los favoritos a ganar el Mundial. De hecho, son los míos", aseguró Svensson, aunque rápidamente destacó que Suecia no piensa únicamente en el potencial del rival, sino en la preparación que ha realizado durante todo el año.

El internacional sueco explicó que el equipo llega con confianza y con una idea clara de lo que necesita hacer para competir: "No pienso mucho si son favoritos o no. Pienso más en lo que vamos a tener que hacer y en lo que hemos trabajado. Vamos a dar nuestra mejor versión y, si hacemos eso, tendremos una gran oportunidad de ganar".

Reconoce que Suecia incluso ha preparado la posibilidad de llegar a la tanda de penaltis durante sus entrenamientos, consciente de que los detalles pueden decidir un partido de máxima tensión en una fase eliminatoria.

Un ataque que quiere poner en problemas a Francia

Una de las principales fortalezas del equipo sueco está en su capacidad ofensiva. La selección cuenta con una delantera de gran nivel formada por Viktor Gyökeres y Alexander Isak, una dupla que genera muchas expectativas antes del enfrentamiento contra Francia.

Gyökeres aseguró que el ambiente dentro del grupo es positivo y que el equipo llega preparado para el reto. "Se siente que hay una gran energía en el grupo, que estamos calmados. Trabajamos en lo que necesitamos durante los entrenamientos y encaramos el partido de forma positiva", explicó.

Suecia sabe que tendrá que defender durante muchos minutos ante una selección con enorme talento ofensivo, pero sus jugadores creen que también tendrán oportunidades para hacer daño.

Yasin Ayari, una de las apariciones destacadas del torneo para los suecos, destacó la importancia de mantener el equilibrio. "Vamos a tener que defender mucho, pero también vamos a tener que ser capaces de crear oportunidades ante Francia. Creemos que podemos ser peligrosos contra ellos", señaló.

Una baja importante en defensa

El equipo sueco llegará al encuentro con una ausencia importante. El central Isak Hien no podrá continuar en el Mundial después de lesionarse en el partido frente a Japón, que terminó con empate 1-1.

La Federación Sueca confirmó que el defensa del Atalanta sufrió una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda que le impedirá volver a competir en el torneo. Hien había sido titular en los tres primeros partidos de Suecia y se había convertido en una pieza clave del sistema defensivo.

Su seleccionador, Graham Potter, lamentó la situación y quiso enviar un mensaje de apoyo al futbolista: "Tener que terminar el Mundial de esta manera es muy triste, y le apoyaremos de la mejor manera posible. Estoy seguro de que volverá más fuerte".

Francia espera a una Suecia sin miedo

El duelo se disputará en Nueva York y enfrentará a una Francia que llega con la etiqueta de favorita y a una Suecia que quiere aprovechar la presión de su rival. Los Bleus han demostrado una gran regularidad durante el torneo, mientras que los suecos confían en competir desde la organización defensiva, la energía del grupo y el peligro de su ataque.

La eliminatoria pondrá a prueba la capacidad de Suecia para resistir ante uno de los equipos más potentes del campeonato, pero desde dentro del vestuario escandinavo mantienen una idea clara: Francia puede ser favorita, pero el partido empieza con once contra once.