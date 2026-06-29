Unai Simón desafía la leyenda de Casillas y Zenga en el trascendental duelo ante Austria

La Selección Española afronta este jueves los dieciseisavos de final del Mundial con un doble objetivo: seguir avanzando en el torneo y mantener una solidez defensiva que ya ha entrado en la historia. En el centro de ese éxito aparece Unai Simón, que llega al duelo frente a Austria a las puertas de batir dos récords históricos de imbatibilidad.

El guardameta del Athletic Club tan solo necesitará mantener su portería a cero durante los primeros 48 minutos para superar la marca de Iker Casillas y, si prolonga la racha hasta el minuto 89, también establecerá un nuevo récord absoluto en los Mundiales, superando el registro del italiano Walter Zenga.

En general, la Selección Española en la fase de grupos dejó sensaciones encontradas en cuanto al juego, pero sí confirmó una fortaleza defensiva inédita. Tanto que España terminó como primera de grupo después de empatar sin goles ante Cabo Verde, golear 4-0 a Arabia Saudí y vencer por 0-1 a Uruguay, completando por primera vez en la historia de los Mundiales una fase de grupos sin encajar un solo tanto.

Recordemos que nunca antes la Selección Española había logrado finalizar sus tres primeros partidos de un Mundial con la portería intacta. Ni siquiera en Sudáfrica 2010, cuando España conquistó su única Copa del Mundo, consiguió ese registro, ya que recibió goles de Suiza y Chile durante la primera fase.

Dos récords al alcance de Unai Simón

La actuación de Unai Simón ha sido determinante para alcanzar ese hito histórico. Además, el portero vasco acumula actualmente una larga racha de minutos sin recibir gol en una Copa del Mundo y está muy cerca de inscribir su nombre en la historia del torneo.

Como decimos, el primer objetivo será superar el récord español que aún posee Iker Casillas. Recordemos que el exguardameta del Real Madrid acumuló 476 minutos sin encajar entre el Mundial de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014. Para dejar atrás esa marca, Simón únicamente necesita mantener su portería a cero durante los primeros 48 minutos del encuentro frente a Austria.

Pero el reto puede ser todavía mayor. Si Austria no consigue marcar durante los primeros 89 minutos del partido, el portero de la Selección Española también superará el récord absoluto de imbatibilidad en los Mundiales, una plusmarca que pertenece desde Italia 1990 al italiano Walter Zenga, con 517 minutos consecutivos sin recibir un gol.

Una confianza plenamente respaldada

Luis de la Fuente volvió a apostar por Unai Simón pese al intenso debate generado antes del Mundial sobre quién debía ocupar la portería de España. David Raya y Joan García aparecían como alternativas, pero el seleccionador mantuvo su confianza en el guardameta del Athletic, una decisión que hasta el momento ha dado resultado.

El internacional español suma ya 61 partidos con la Selección Absoluta y se ha consolidado como el portero titular de España en todos los grandes torneos desde la Eurocopa de 2021. Solo Iker Casillas, Andoni Zubizarreta y Luis Arconada han defendido la portería de la Selección en más ocasiones.

Pero, ¿cuándo empezó esta racha de porterías a cero de España? La actual serie de imbatibilidad de Simón no comenzó en este Mundial. De hecho, su último gol encajado llegó en el Mundial de Qatar 2022, cuando Ao Tanaka marcó para Japón en la segunda parte del último partido de la fase de grupos.

Desde entonces, el guardameta español ha enlazado los minutos finales de aquel encuentro, la prórroga completa de los octavos de final frente a Marruecos y los tres encuentros disputados en la presente fase de grupos. Ese recorrido le ha permitido acercarse a un récord que parecía inalcanzable y que ahora podría caer en el primer partido de las eliminatorias.

Austria, primer obstáculo hacia el objetivo

El siguiente paso será Austria, rival de España en los dieciseisavos de final que se disputarán el próximo 2 de julio en Los Ángeles. Más allá del billete para los octavos, el encuentro ofrece a Unai Simón la oportunidad de firmar una actuación para la historia del fútbol español y mundial.

Si consigue mantener una vez más la portería a cero, el guardameta no solo reforzará el gran momento defensivo de la Selección, sino que dejará atrás a dos leyendas como Iker Casillas y Walter Zenga para convertirse en el portero con la mayor racha de imbatibilidad registrada en la historia de los Mundiales.