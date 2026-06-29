Vinicius se rompe al recordar a su abuela: "Marcó mi vida"

Acostumbrado a acaparar titulares por su velocidad, sus goles y su desborde, Vinicius Júnior mostró esta vez su faceta más humana. El atacante brasileño no pudo contener la emoción durante una entrevista en el programa Domingão com Huck, emitida en la televisión de su país después de recibir un vídeo sorpresa de su abuela, una de las personas más importantes de su vida.

En el mensaje, su abuela recordó cómo fueron los años que compartieron cuando el hoy jugador del Real Madrid era apenas un niño. Rememoró que durmió junto a ella hasta los 16 años debido a las dificultades económicas de la familia y le dedicó unas palabras de cariño y protección que emocionaron profundamente al internacional brasileño.

Con la voz entrecortada y visiblemente afectado, Vinicius explicó el papel fundamental que desempeñó su abuela en su crecimiento. "Marcó mi vida", confesó el futbolista, quien recordó que fue ella quien estuvo a su lado en los momentos más complicados y quien hizo todo lo posible para ayudarle a perseguir el sueño de convertirse en futbolista profesional. También aseguró que intenta aprovechar cada instante junto a ella porque es consciente del valor del tiempo compartido con los seres queridos.

🚨VEJA: Vini Jr. se emociona com recado de sua avó: "passei até os 16 anos morando com ela". #Domingão pic.twitter.com/R1OJuIqGHY — CHOQUEI (@choquei) June 28, 2026

El emotivo episodio se produjo en plena concentración de Brasil, cuando la selección afronta las eliminatorias del Mundial con Vinicius como uno de sus grandes referentes. Más allá del excelente momento deportivo que atraviesa, el delantero dejó una imagen que trascendió el fútbol y que rápidamente se hizo viral en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la naturalidad con la que mostró sus sentimientos y el reconocimiento hacia la mujer que fue clave en su infancia.

El episodio volvió a recordar que, detrás de una de las mayores estrellas del fútbol mundial, permanece intacto el vínculo con sus orígenes y con la familia que lo acompañó en el camino hasta la élite. Unas lágrimas que reflejaron que, por encima de los éxitos deportivos, siguen existiendo historias personales capaces de conmover a todo un país.