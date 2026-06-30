"Argentina se ha encontrado con un cuadro más fácil"

En una nueva entrega de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, se analiza la intensa actualidad del Mundial de Qatar 2022 . El debate comienza con la retransmisión en directo del encuentro entre las selecciones de Paraguay y Alemania, donde el conjunto sudamericano sorprende al adelantarse en el marcador gracias a un gran gol de cabeza anotado por Enciso. Los tertulianos comentan con ironía los problemas defensivos del combinado alemán liderado por Hansi Flick, bromeando sobre la necesidad de realizar cambios tácticos urgentes.

La conversación se traslada rápidamente al análisis del rendimiento de la selección de Brasil, que ha logrado certificar su pase a los octavos de final tras una sufrida remontada ante Japón. A pesar de que los nipones se adelantaron con un tanto de Sano, la escuadra brasileña reaccionó a tiempo para darle la vuelta al choque. Los analistas centran su atención en la figura de Casemiro, quien fue duramente criticado durante la retransmisión oficial por su supuesta lentitud y falta de ritmo, pero que acabó convirtiéndose en el héroe del partido al marcar el gol de la victoria para la canarinha.

Otro de los nombres propios de la noche es Vinicius jr, cuya espectacular jugada individual, que terminó estrellándose en el poste, es calificada por Juanma Rodríguez como una genialidad a la altura del mismísimo Pelé. El director de El Primer Palo y sus colaboradores bromean sobre la supuesta fortuna de Carlo Ancelotti —la famosa flor— y su acierto al mantener en el campo a jugadores decisivos como el centrocampista defensivo y el extremo madridista, demostrando una excelente gestión del vestuario y de los momentos de forma de sus futbolistas.

Posteriormente, el programa conecta con el periodista marroquí Amine Birouk para analizar el decisivo duelo de octavos de final entre las selecciones de Marruecos y los Países Bajos. Birouk se muestra muy optimista respecto a las opciones del combinado norteafricano, destacando la enorme inercia positiva y la solidez defensiva que arrastra el equipo desde su histórica participación en la cita mundialista. El periodista argumenta que Marruecos ya no es una mera participante que acude a la cita a ver qué pasa, sino una seria competidora capaz de plantar cara a cualquier potencia europea gracias a su disciplina táctica y al talento de sus futbolistas. Además, Amine aseguraba que "Argentina se ha encontrado con un cuadro más fácil".

La charla deriva entonces hacia una profunda crítica del actual sistema de competición de la FIFA. Paul Tenorio y Juanma Rodríguez coinciden en señalar las injusticias del reparto de fuerzas en el cuadro final, calificando de "engendro" el formato de emparejamientos. Critican que selecciones como Argentina disfruten de un camino aparentemente sencillo —una auténtica autovía— hacia las rondas finales, mientras que otros equipos que han hecho sus deberes y han liderado sus grupos se vean abocados a enfrentarse a rivales de la máxima exigencia, como un potencial choque de trenes entre Francia y Alemania.

Para cerrar el programa, el debate vuelve a conectar con el partido de Alemania, que logra empatar el encuentro frente a Paraguay gracias a un gol de Kai Havertz, aunque inicialmente los comentaristas lo atribuyen erróneamente a Leon Goretzka. Entre risas y chanzas por la confusión, los tertulianos concluyen que este torneo destaca por su enorme igualdad, donde ninguna potencia puede relajarse y cualquier rival es capaz de dar la sorpresa, poniendo fin a una animada noche de fútbol en los micrófonos de esRadio.