El Atlético hace oficial su primer fichaje: Grimaldo llega al Metropolitano procedente del Bayer Leverkusen en un traspaso que se cifra en torno a los 15-20 millones de euros (bonus de por medio). Firma hasta 2030 y ocupará el lateral izquierdo del conjunto de Diego Pablo Simeone.

Así lo ha comunicado el Atlético:

¡Bienvenido, Grimaldo! 🤩 Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030. ℹ️ https://t.co/dpuADB9H6y pic.twitter.com/TCcxyW2WD4 — Atlético de Madrid (@Atleti) June 30, 2026

"¡Bienvenido, Grimaldo! Acuerdo con el Bayer Leverkusen para el traspaso del internacional español, quien firma por nuestro club hasta 2030", reza el tuit colchonero.

Y así reza el comunicado:

El Atlético de Madrid y el Bayer Leverkusen han llegado a un acuerdo para el traspaso de Alejandro Grimaldo, quien firma por nuestro club hasta el 30 de junio de 2030. Polivalente lateral zurdo que también puede ocupar las demarcaciones de carrilero, interior e incluso, mediapunta, destaca por su técnica y por su visión de juego, que le permiten contribuir en ataque marcando y asistiendo con facilidad. Nacido el 20 de septiembre de 1995 en Valencia, Grimaldo se formó en las categorías inferiores del Atlético Vallbonense, del Valencia CF y del FC Barcelona, desde cuyo filial fue fichado por el Benfica en diciembre de 2015. Con la camiseta del club lisboeta disputó 303 partidos, anotó 27 tantos y brindó 66 pases de gol durante siete temporadas y media, a lo largo de las cuales conquistó cuatro Ligas, tres Supercopas, una Copa y una Copa de la Liga en Portugal. En verano de 2023 se incorporó al Bayer Leverkusen, cuya elástica defendió en 145 ocasiones. Autor de 30 goles y 45 asistencias vistiendo la rojinegra, fue pieza clave en la histórica consecución del doblete Bundesliga-Copa por parte del cuadro alemán en el curso 2023/24 -en el que también alcanzó el subcampeonato de la UEFA Europa League-, así como en la victoria en la Supercopa de Alemania en el arranque de la siguiente campaña. Internacional en categorías formativas con la selección española, en 2012 fue campeón del Europeo sub-19, llevándole su progresión a debutar con la absoluta el 16 de noviembre de 2023. Lo hizo en un triunfo de España por 1-3 en Chipre en partido de clasificación para la Eurocopa 2024, la cual también disputó y ganó hace dos veranos. Un éxito que actualmente aspira a reeditar en el Mundial 2026. ¡Bienvenido, Grimaldo!

Tras anunciar el año pasado los refuerzos con astronautas, este curso toca F1 para anunciar los fichajes en un claro guiño a Madrid, Gran Premio que se celebrará este año en la capital de España.

Tras Grimaldo se espera que el Atlético oficialice pronto el fichaje del surcoreano Kang-in Lee