El pulso entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona por el futuro de Julián Álvarez ha dado un importante salto del mercado de fichajes a los despachos. El club rojiblanco ha presentado una denuncia formal ante la FIFA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) contra la entidad azulgrana por el presunto incumplimiento de la normativa que prohíbe negociar con futbolistas que mantienen contrato en vigor sin la autorización de su club.

La denuncia, adelantada por la cadena COPE, confirma el paso que el Atlético de Madrid llevaba varios días estudiando después de que el propio Julián Álvarez manifestara públicamente su deseo de abandonar el Metropolitano.

El delantero argentino reconoció recientemente que "lo mejor para todos es una transferencia" y expresó su voluntad de cumplir el sueño de vestir la camiseta del Barcelona, unas declaraciones que elevaron la tensión entre ambas entidades.

El Atlético pasa a la acción

Tras aquellas palabras, el consejero delegado del Atlético de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, ya había advertido de que el club defendería sus intereses por la vía reglamentaria.

"Vamos a presentar una denuncia ante la FIFA contra el Barcelona por negociar con un jugador con contrato en vigor durante el periodo protegido", aseguró entonces en una entrevista.

Ese anuncio se ha materializado ahora con un escrito remitido tanto a la FIFA como a la RFEF, en el que el Atlético de Madrid solicita la apertura de un expediente disciplinario contra el club azulgrana y reclama que ambos organismos estudien la posible imposición de sanciones si consideran acreditadas las irregularidades denunciadas.

El motivo es que, desde la entidad rojiblanca entienden que el Barcelona ha mantenido contactos con Julián Álvarez sin contar con la autorización del Atlético, una práctica expresamente regulada por la normativa internacional sobre traspasos de futbolistas.

💣 INFORMA @RuizAntonito 💥 El @Atleti ha presentado hoy denuncia ante FIFA y la @rfef contra el @FCBarcelona por el "acoso" que entienden están haciendo sobre Julián Álvarez ➡️ Y a ambos organismos solicita la apertura de expediente al club azulgrana, así como la pertinente… — Tiempo de Juego (@tjcope) June 30, 2026

Un fichaje cada vez más complicado

La denuncia llega en un momento especialmente delicado para una de las operaciones más importantes del mercado.

El Barcelona considera a Julián Álvarez una prioridad para reforzar su ataque de cara a las próximas temporadas y lleva semanas explorando diferentes fórmulas para intentar alcanzar un acuerdo con el Atlético. Sin embargo, las posiciones entre ambos clubes continúan muy alejadas.

La primera propuesta azulgrana, valorada en torno a 100 millones de euros entre cantidad fija y variables, además de contemplar parte del pago aplazado, fue rechazada por el Atlético de Madrid de forma inmediata.

La postura del conjunto madrileño sigue siendo firme: únicamente estudiará una venta si recibe una oferta cercana a los 150 millones de euros al contado, una cifra que considera acorde al valor deportivo y estratégico del internacional argentino.

Además, el Atlético tampoco contempla la posibilidad de incluir futbolistas del Barcelona como parte de la operación, lo que reduce considerablemente el margen de negociación entre ambas entidades.

La posición de Julián Álvarez

Mientras los clubes mantienen el enfrentamiento institucional, el jugador continúa siendo el gran protagonista de la operación.

Julián Álvarez ha dejado entrever públicamente su deseo de cambiar de aires y su predisposición a incorporarse al Barcelona, una circunstancia que ha alimentado las especulaciones durante las últimas semanas.

En el Atlético consideran que esas manifestaciones son consecuencia de contactos previos mantenidos por el entorno azulgrana, motivo por el que han decidido acudir a los organismos competentes para defender sus intereses.

Desde el club rojiblanco existe convencimiento de que la denuncia tiene recorrido jurídico. Fuentes de la entidad sostienen que no habrían dado un paso de semejante trascendencia si no confiaran en disponer de argumentos suficientes para sostener sus acusaciones.

A la espera de la respuesta del Barcelona

Por el momento, el Barcelona no ha respondido oficialmente a la denuncia, aunque se espera que el presidente Joan Laporta se pronuncie próximamente sobre un asunto que amenaza con incrementar la tensión entre dos de los principales clubes del fútbol español.

Mientras tanto, las conversaciones relacionadas con el futuro de Julián Álvarez continúan desarrollándose a través de intermediarios y representantes, a la espera de que finalicen los compromisos internacionales y pueda retomarse el diálogo entre las partes.

Más allá del desenlace deportivo, la resolución de la denuncia presentada por el Atlético podría marcar un precedente relevante sobre los límites de las conversaciones entre clubes y futbolistas durante el mercado de fichajes. Hasta que la FIFA y la RFEF decidan si admiten a trámite el escrito y abren un expediente, el caso Julián Álvarez seguirá ocupando el centro de la actualidad futbolística y alimentando uno de los conflictos institucionales más importantes del verano.