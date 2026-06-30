El Atlético desmiente que haya negociado con el Barcelona por Julián Álvarez

El Atlético de Madrid desmiente a Libertad Digital que se haya reunido con el Barcelona por Julián Álvarez en los últimos días como se ha apuntado desde la prensa catalana. Ni en los últimos días ni antes. Lo niegan de manera taxativa al ser consultados por este medio y lo consideran otra mentira más de la maquinaria culé.

En las últimas horas se han vertido nuevas informaciones acerca de una presunta reunión que el Atlético de Madrid habría aceptado tener con el conjunto culé. El club madrileño rechaza esta información y mantiene la misma postura que lleva formulando desde que saltó el caso Julián. No venderán ni negociarán con el Barcelona por Julián Álvarez.

Nada ha cambiado tras las palabras de Julián salvo que el Atlético comunicó que denunciará al Barcelona por tocar a un jugador con un contrato blindado. 500 millones de cláusula. Eso es lo que hay y el Barcelona ya lo sabe, sin embargo, los catalanes siguen moviendo su maquinaria para provocar un caos alrededor de todo este asunto. El Atlético lo sabe y actuará en consecuencia.

Para el Atlético es una cuestión que va más allá del jugador. Es un asunto de orgullo de club y de posicionamiento futuro del proyecto. Julián Álvarez no es solo su futbolista sino un ejemplo de la solidez que Apollo quiere mostrar con su irrupción en el fútbol español. Los nuevos dueños del cuadro rojiblanco saben que demostrar firmeza ahora es una inversión futura y un paso más para afianzar en el mercado al nuevo Atlético. Esto va más allá del corto plazo y forma parte de un plan para hacer crecer al equipo de cara al futuro. Reforzar a un rival directo ni es inteligente ni es signo de fortaleza. Apollo no cede por eso, no porque consideren a Julián la única piedra del proyecto.

Por otro lado, más información. La cláusula de Marc Pubill con el Atlético de Madrid es de 500 millones de euros. Ni 80 ni 90 ni 150, como se ha dicho en algunos sitios. La cláusula de Marc Pubill, contrastada por Libertad Digital, es de 500 millones de euros. Otro jugador blindado.