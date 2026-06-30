Menú
Mundial de Fútbol 2026

El polémico gol anulado que deja a Alemania fuera del Mundial ante Paraguay

Tras empatar a uno, los de Koeman fallaron tres penaltis en la tanda decisiva tras ver cómo el colegiado invalidaba un tanto de Tah en la prórroga.

Tras empatar a uno, los de Koeman fallaron tres penaltis en la tanda decisiva tras ver cómo el colegiado invalidaba un tanto de Tah en la prórroga.
La acción en la que Jonathan Tah anota con un cabezazo para poner el 2-1. | Cordon Press

Alemania protagoniza la primera polémica de dieciseisavos en el Mundial 2026. La selección dirigida por Koeman cayó en la tanda de penaltis ante la selección de Paraguay después de ver cómo el árbitro anulaba en la prórroga el tanto que les habría brindado la victoria.

En la primera parte, Paraguay se adelantó con un gol de Julio Enciso en el minuto 41. Tras la vuelta de vestuario, un cabezazo de Kai Havertz puso las tablas en el marcador. Los alemanes no fueron capaces de consumar la remontada y el encuentro se marchó a la prórroga, donde ocurrió la polémica jugada.

Marcaba el reloj el minuto 103 de la primera parte de la prórroga cuando Jonathan Tah envió el balón al fondo de la red de Orlando Gill para poner el 2-1 a favor de Alemania. Tras un saque de esquina botado por Brown, el defensa del Bayern de Múnich remató en el segundo palo e hizo estallar de emoción a un país.

Relacionado

Sin embargo, desde el VAR avisaron al árbitro marroquí Jalal Jayed de la existencia de una posible falta sobre el guardameta paraguayo por parte de Waldemar Anton, quien le habría bloqueado cuando el balón sobrevolaba el área.

El colegiado se dirigió a la pantalla para revisar la acción y tomó la decisión de anular el tanto por la infracción. Finalmente, el marcador no se movió y el encuentro se decidió desde los once metros. Desde el punto de penalti, Havertz, Woltemade y Tah erraron en sus lanzamientos y Paraguay terminó celebrando el pase a octavos de final.

Temas

Servicios

  • Oro Libertad
  • Inversión
  • Securitas
  • Buena Vida