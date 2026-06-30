El Supremo da la razón a los vecinos y anula definitivamente los parkings del Bernabéu

El Tribunal Supremo ha inadmitido el recurso de casación presentado por el Real Madrid contra la sentencia que anuló la autorización municipal para ejecutar los parkings previstos en la calle Padre Damián y el Paseo de la Castellana. Con esta decisión, que ya no admite recurso, el Alto Tribunal pone punto final a un litigio que durante más de dos años ha enfrentado al club blanco, al Ayuntamiento de Madrid y a una asociación vecinal.

La providencia, fechada el 24 de junio, concluye que el recurso del Real Madrid carece de interés casacional objetivo, requisito imprescindible para que el Supremo entre a revisar el fondo del asunto. Esto significa que los magistrados consideran que todas las cuestiones planteadas por el club ya cuentan con una doctrina consolidada tanto del Tribunal Constitucional como del propio Supremo, por lo que no existe motivo para generar nueva jurisprudencia.

¿Qué decía el Real Madrid? Uno de los principales argumentos esgrimidos por el conjunto blanco era que había sufrido indefensión al no haber sido emplazado personalmente como parte codemandada durante la primera instancia del procedimiento. Sin embargo, el Supremo recuerda que la jurisprudencia constitucional establece que la falta de ese emplazamiento puede quedar neutralizada cuando la parte afectada tenía conocimiento del proceso por otras vías, circunstancia que, según la Sala, quedó acreditada durante la tramitación judicial.

Además, el tribunal reprocha al club que pretendiera utilizar el recurso de casación para reabrir cuestiones relacionadas con la valoración de la prueba y los hechos ya examinados por los tribunales inferiores, algo incompatible con la naturaleza de este tipo de recursos.

La victoria de la asociación vecinal

El origen del conflicto se remonta al recurso presentado por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu contra la autorización municipal concedida para desarrollar los aparcamientos. Los vecinos sostenían que el procedimiento administrativo había vulnerado la normativa urbanística y que el proyecto no respondía a un verdadero interés público, sino que beneficiaba principalmente al Real Madrid.

Tanto el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 30 de Madrid como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Madrid dieron la razón a la asociación. Ahora, la decisión del Supremo convierte aquellas resoluciones en definitivas.

Pero no solo eso, sino que la Sala también rechaza los argumentos del club sobre la falta de legitimación de la asociación vecinal para recurrir el proyecto, al considerar que esa cuestión ya había sido resuelta conforme a una doctrina plenamente asentada.

Modificaciones sin nueva información pública

Uno de los aspectos más relevantes del procedimiento ha sido la forma en que evolucionó el proyecto durante su tramitación administrativa.

De hecho, las resoluciones judiciales consideran acreditado que tanto el estudio de viabilidad presentado inicialmente por el Real Madrid como el elaborado posteriormente por el Ayuntamiento experimentaron modificaciones sustanciales tras el periodo de información pública. Esos cambios, introducidos por la propia Administración, no fueron sometidos de nuevo a exposición pública, lo que los tribunales entienden que vulneró las garantías del procedimiento.

Asimismo, el Supremo avala el criterio del Tribunal Superior de Justicia de Madrid al considerar que la autorización municipal concedida en marzo de 2023 constituía un acto administrativo susceptible de ser impugnado, ya que abría el procedimiento contractual y generaba efectos jurídicos relevantes.

Impacto urbanístico y medioambiental

Durante todo el proceso judicial, uno de los principales puntos de discusión fue el impacto que los nuevos aparcamientos tendrían sobre el entorno del Santiago Bernabéu. Recordemos que los tribunales ya habían advertido de que el Ayuntamiento no consiguió acreditar suficientemente que las nuevas infraestructuras respondieran al interés general exigido por la normativa urbanística.

En cambio, las resoluciones sí apuntaban a un previsible incremento del tráfico, la contaminación atmosférica y el ruido en una zona que ya soporta una elevada presión durante la celebración de partidos y grandes eventos.

Los jueces también destacaron que uno de los aparcamientos proyectados tendría conexión directa con el estacionamiento privado del estadio, circunstancia que reforzaba la idea de que el principal beneficiario de la actuación sería el propio club y no el conjunto de la ciudadanía.

Costas para el Real Madrid

La inadmisión del recurso implica además una consecuencia económica para la entidad madridista. El Tribunal Supremo condena al Real Madrid al pago de las costas correspondientes al incidente de admisión, fijando un límite máximo de 2.000 euros, además del IVA si resulta aplicable.

Con esta resolución queda definitivamente cerrada una de las controversias urbanísticas más relevantes vinculadas a la profunda remodelación del Santiago Bernabéu. La decisión del Supremo supone un importante respaldo a las resoluciones dictadas por los tribunales madrileños y confirma que el proyecto de los aparcamientos no podrá desarrollarse en los términos autorizados por el Ayuntamiento. El futuro de cualquier nueva propuesta pasará necesariamente por iniciar un procedimiento diferente que respete las exigencias legales y urbanísticas señaladas por la Justicia.