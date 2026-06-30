Haaland rescata a Noruega en el minuto 86 y la cita con Brasil en octavos

El desarrollo de un encuentro deportivo a menudo desafía la lógica y más en este Mundial. Un equipo puede estar firmando una actuación discreta y carente de ideas durante casi todo el encuentro, pero si cuenta en sus filas con uno de los mejores atacantes del planeta, el guion puede cambiar en un instante. Erling Haaland apareció en el minuto 86, casi en su única intervención de auténtico peligro, para deshacer la igualada frente a Costa de Marfil. Su diana dio el triunfo al cuadro escandinavo y lo envía directamente al recinto deportivo Metlife, donde ya aguarda la todopoderosa selección brasileña en la siguiente ronda del campeonato mundial.

Tal y como había avisado su técnico, Stale Solbakken, el jugador del Manchester City posee un don especial y una intuición innata para el gol. Tras firmar un choque bastante flojo en líneas generales, el gigantón encontró el esférico decisivo cuando ya apenas quedaba margen de maniobra para el combinado africano. Un certero pase de Patrick Berg dejó al artillero en una posición inmejorable, y el delantero nórdico no tuvo más que empujar el cuero hacia la red rival para sentenciar la eliminatoria.

El enfrentamiento en el estadio AT&T de Arlington no pasará a los anales de la historia por su brillantez. Tanto los africanos como los europeos ofrecieron un duelo muy deslucido, marcado por el desorden táctico y una notable cantidad de errores en las entregas. En ese contexto de imprecisiones, la eficacia de cara a puerta terminó decantando la balanza a favor del equipo que tuvo más puntería en los instantes definitivos.

En la rueda de prensa previa, Solbakken había reivindicado que su equipo no basa su estilo en buscar el pelotazo hacia su estrella, sino que apuesta por la posesión. Aunque dispusieron de la pelota durante gran parte del primer acto, fueron incapaces de conectar con claridad con su referente ofensivo. El ariete se vio atrapado en la tela de araña defensiva diseñada por el seleccionador Emerse Faé, que consiguió aislarlo durante muchos minutos del flujo creativo de sus compañeros.

Por su parte, Costa de Marfil parecía tener un plan más claro para pisar el área contraria. Basados en el poderío físico de Franck Kessié en la medular y en el desparpajo de Yan Diomandé por el flanco izquierdo, los marfileños rondaron con insistencia la portería de Orland Nyland. Dispusieron de numerosos saques de esquina, pero adolecieron de una evidente falta de pegada en los últimos metros, sin generar un peligro real más allá de un remate de Ghislain Konan que impactó en el lateral de la malla.

Con su delantero franquicia bien sujeto, los nórdicos encontraron una vía de escape antes del descanso gracias a la habilidad de Antonio Nusa. El joven extremo fabricó una brillante acción individual al borde del área y ejecutó un disparo con efecto que hizo inútil la estirada de Yahia Fofana. Este chispazo de calidad ponía el uno a cero en el marcador con una efectividad máxima por parte del combinado europeo.

En la reanudación, el conjunto marfileño salió decidido a restablecer las tablas y gozó de buenas opciones. Nicolas Pépé chocó contra Nyland en una jugada franca, y poco después la defensa africana sacó bajo palos un testarazo de Torbjorn Heggem. El partido se rompió en una fase de ida y vuelta donde las acciones individuales cobraron protagonismo. Fue entonces cuando la entrada de Amad Diallo revolucionó el juego, culminando una incursión por la banda derecha con un tiro cruzado que supuso el merecido empate a uno.

Todo apuntaba a que el choque se resolvería en el tiempo extra, pero en el territorio de la incertidumbre es donde emergen los verdaderos rematadores. El número nueve noruego no perdonó la oportunidad que tuvo en las postrimerías del encuentro, anotando su quinta diana en el presente torneo para evitar la prórroga. De este modo, selló el pase de los suyos a unos emocionantes cruces donde Brasil ya está tomando buena nota del peligro que entraña medirse al combinado escandinavo.