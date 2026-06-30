Ibrahimovic señala al gran culpable del fracaso de Países Bajos

Zlatan Ibrahimovic no se quedó callado después de la eliminación de Países Bajos en octavos de final ante Marruecos. El exfutbolista se encuentra como analista en FOX Sports y cargó con contundencia contra Ronald Koeman al entender que el seleccionador era el máximo responsable de la eliminación: "Creo que esta derrota es culpa de Koeman porque no reconocí a esta selección neerlandesa", aseguró.

Ibrahimovic no se quedó ahí y siguió opinando sobre la actuación en el Mundial 2026. Para el sueco, el seleccionador había llevado al equipo a abandonar la "identidad neerlandesa" y esa era una situación que le enfadaba. "Pierde con tu identidad, eso es lo que eres", reprochó a Koeman.

Además, cuestionó el cambio de sistema, criticó la gestión de la plantilla y señaló un error de previsión, atribuyendo el fracaso a decisiones tácticas y estratégicas: "No puedo entender las tácticas y los cambios de Koeman. ¿Por qué cambiar un sistema que ha estado funcionando bien durante dos años? ¿Y por qué dejar en el banquillo a goleadores contrastados como Depay y Malen, especialmente cuando todo apuntaba a que el partido podía decidirse en los penaltis?"

Durante el transcurso del encuentro, mostró su descontento con el juego que estaba llevando a cabo la selección de Países Bajos y afirmó: "Parece un entrenador italiano, juega para no perder".

La defensa de Koeman

El seleccionador se defendió de las críticas después de no pasar a octavos de final y explicó: "Decidimos jugar así porque encajamos demasiados goles en tres partidos. Podríamos ignorarlo y seguir igual, pero entonces le corresponde al entrenador cambiar las cosas. Es muy posible que algunas cosas puedan mejorarse y ser diferentes".

El de Zaandam reivindicó su criterio propio para tomar decisiones como entrenador y asumir el riesgo de esas elecciones: "Todos han dicho que deberíamos jugar con cinco defensas. Así que lo hacemos, y recibo críticas por ello. Bueno... me da igual. Si la gente piensa que me estoy arriesgando, me da igual. ¿Acaso eso significa que tengo que tomar decisiones por si acaso me noquean? Eso no le sienta bien a un entrenador, y desde luego no a mí", sentenció.