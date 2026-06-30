La RFEF presume de 'gran solvencia' con unos ingresos de 387 millones en 2025

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) abordó este martes en su Asamblea General Ordinaria el estado de sus cuentas, que arrojan una situación financiera "de gran solvencia". La institución cerró el año 2025 con unos ingresos de 387 millones de euros, superando en 14,7 millones la cantidad que se había presupuestado inicialmente.

El tesorero de la RFEF, Eduardo Bandrés, tomó la palabra tras la intervención del presidente, Rafael Louzán, para desgranar los números de la entidad. Bandrés defendió que la posición económica es "cómoda", avalada por un activo total de 319,6 millones de euros, ligeramente inferior a los 324,8 millones registrados durante el año 2024.

Durante su exposición, el tesorero explicó que se ha producido una ligera reducción del activo no corriente frente a un aumento del corriente. "Las inversiones financieras que estaban a largo plazo y ahora pasan a corto plazo", detalló Bandrés. Además, anunció novedades en inversiones inmobiliarias y una reducción del pasivo corriente, destacando que es un aspecto clave "porque son las obligaciones a corto plazo para afrontar pagos que debemos realizar en el ejercicio correspondiente".

En este sentido, las inversiones financieras del ente federativo se sitúan en 157 millones de euros, una cantidad que se complementa con una tesorería que, si bien es algo más baja que en ejercicios anteriores, resulta más que suficiente para afrontar los procesos de pago. En total, la suma de inversiones financieras y tesorería supera los 188 millones de euros.

Bandrés subrayó que las decisiones económicas se toman con el objetivo de maximizar el rendimiento, pero siempre garantizando la seguridad y recuperación del capital "con arreglo a las cautas de prudencia y de gestión responsable". Como ejemplo de esta estrategia, confirmó la adquisición de un inmueble de 7.500 metros cuadrados —formalizada el 3 de octubre de 2025— destinado a oficinas, almacenes y aparcamientos, que supuso un desembolso de 13,8 millones de euros.

Los fondos propios de la institución "siguen creciendo" y rebasan en la actualidad la cifra de 125 millones de euros. Esto sitúa al organismo en una coyuntura muy desahogada, respaldada además por un fondo de maniobra de 58 millones, lo que supone un incremento de 10 millones respecto al año anterior. La ratio de liquidez también ha experimentado una mejora, pasando de 1,26 a 1,34, al igual que los indicadores de solvencia y autonomía financiera. "Los tenemos todos en verde. Esto va bien para poder tener una posición financiera holgada", zanjó Bandrés.

A pesar del resultado de explotación negativo de -2,8 millones, este déficit se vio compensado por el rendimiento de las inversiones financieras. De este modo, el resultado final del ejercicio arroja un saldo positivo de 3 millones de euros, montante que se destinará de forma íntegra al fondo social de la entidad deportiva.

Por su parte, el director de administración y finanzas, Emilio Herrero, desglosó el origen del volumen de negocio. Entre las partidas más destacadas, señaló los 20,8 millones procedentes de licencias federativas y los 117,2 millones liquidados en concepto de derechos audiovisuales. Asimismo, la participación y organización de competiciones, impulsada por el triunfo en la Liga de Naciones femenina, aportó 33,5 millones, mientras que la recaudación por taquillas rozó los 20 millones gracias a eventos como la final de la Copa del Rey.

En el apartado de gastos, el año se cerró con 384 millones de euros ejecutados, 11,7 por encima del presupuesto. Herrero precisó que la mayor parte de estos recursos se destinaron al tejido deportivo: 74,5 millones sirvieron de ayudas a los clubes en competiciones estatales, mientras que 66,6 millones cubrieron los costes operativos y concentraciones de las diferentes categorías de la selección nacional.