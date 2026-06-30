Figo elige a su gran favorito para ganar el Mundial: no es la selección española

El exfutbolista portugués Luis Figo ha repasado la actualidad del Mundial de fútbol que se está disputando en Estados Unidos, México y Canadá. Durante un acto como embajador de la casa de apuestas Betfair, el que fuera jugador del Real Madrid y del FC Barcelona ha analizado las opciones de la selección nacional, destacando el papel fundamental de los jóvenes talentos en una competición de máxima exigencia.

En este sentido, Figo se ha deshecho en elogios hacia una de las grandes sensaciones del torneo. "Lamine Yamal es suficiente para liderar el desborde de España", ha asegurado de forma rotunda el exjugador. A su juicio, el extremo internacional "es un jugador que marca las diferencias", aunque ha querido matizar que el conjunto español no depende de un solo hombre para generar peligro en las áreas rivales, ya que existen "otros que pueden hacerlo".

La acumulación de minutos y el cansancio son factores determinantes en una cita de estas características. Sin embargo, el astro portugués considera que España "tiene bastantes soluciones para lidiar con la falta de frescura física que pueda existir". Además, ha recordado que a estas alturas de la temporada "todas las selecciones están en las mismas condiciones en cuanto a energía y agotamiento", por lo que el fondo de armario resultará vital.

"En una competición como un Mundial, que es mes y pico, todos pueden ser importantes en un momento u otro", ha explicado el embajador deportivo. De hecho, ha subrayado que incluso aquellos futbolistas que "no han jugado ni un minuto se pueden convertir en jugadores cruciales". Según su análisis, el bloque español "ha mejorado" con el paso de los partidos y cuenta con un grupo compuesto por profesionales que militan en la élite y atesoran "mucha experiencia".

Al ser preguntado por los aspectos más destacados del combinado nacional, Figo ha reconocido que le maravilla la solidez del bloque y "su calidad con el balón". "Me gusta mucho Oyarzabal, Lamine, Olmo... Tiene mucha gente que te resuelve un partido", ha enumerado, si bien se ha mostrado cauto a la hora de colgar el cartel de favoritos, recordando que en las eliminatorias "cualquiera puede ganar a cualquiera" y que hay que demostrarlo sobre el césped.

Por último, el luso ha ofrecido su pronóstico general para alzar el título. Si tuviera que escoger a un equipo por encima del resto, se quedaría con Francia. "Es un equipo del que te pueden salir sin problemas dos alineaciones titulares igual de fuertes", ha argumentado. No obstante, ha situado en la terna de candidatos a Argentina, Alemania, Inglaterra, Brasil y la propia España, concluyendo que "las selecciones con historia siempre están en la parte final de la competición".