Marruecos elimina a Países Bajos en los penaltis y se cita con Canadá en octavos

La selección de fútbol de Marruecos ha logrado una agónica clasificación para la siguiente fase de la Copa del Mundo tras superar a Países Bajos en un emocionante encuentro disputado en el Estadio BBVA de Monterrey. El combinado norteafricano demostró una enorme capacidad de resistencia para igualar el choque en los instantes finales y llevarse el triunfo en la siempre caprichosa tanda desde los once metros.

Durante la primera mitad, el conjunto dirigido por Ronald Koeman apostó por una sólida defensa de cinco que dificultó la fluidez del juego. A pesar de ello, el cuadro marroquí no renunció a llevar la iniciativa y comenzó a asediar la meta rival. El guardameta neerlandés Bart Verbruggen se erigió como protagonista al detener con grandes reflejos un remate de Neil El Aynaoui y, acto seguido, desviar un potente disparo de Achraf Hakimi desde la frontal del área. Por su parte, Bono intervino de forma providencial justo antes del descanso para mantener el marcador inicial.

Tras el paso por los vestuarios, el ritmo del partido se aceleró y se convirtió en un incesante intercambio de golpes. Marruecos disfrutó de sus mejores minutos y acarició el primer tanto cuando un disparo de su lateral derecho se estrelló contra el travesaño. Sin embargo, el guion cambió radicalmente tras la pausa de hidratación. Un rápido contragolpe orquestado por los europeos culminó con una precisa asistencia desde el suelo de Crysencio Summerville que Cody Gakpo transformó en el primer tanto de la tarde. El delantero del Liverpool rompió a llorar, embargado por la emoción tras haber sufrido recientemente la pérdida del hijo que esperaba junto a su pareja.

Cuando parecía que la finalista de las ediciones de 1974, 1978 y 2010 tenía asegurado su billete a la siguiente ronda, emergió el espíritu de superación del equipo marroquí. Ya en el tiempo de descuento, concretamente en el minuto 91, un medido centro al corazón del área fue aprovechado por el defensa central Issa Diop, quien se vistió de ariete para conectar un cabezazo inapelable y forzar así el tiempo extra, desatando la euforia entre los seguidores de su selección.

La prórroga estuvo marcada por la fatiga y el respeto mutuo, aunque Verbruggen tuvo que realizar una intervención antológica para evitar la derrota de su equipo en los compases iniciales. Todo quedó abocado a la decisiva tanda de penaltis, donde los fallos iniciales mantuvieron la máxima tensión. Finalmente, el acierto de Ismael Saibari en el lanzamiento definitivo y los errores de Justin Kluivert y Quinten Timber certificaron el pase de los africanos. Ahora, Canadá espera a los campeones de África el próximo sábado en la ciudad de Houston.