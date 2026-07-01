Las estrellas de LaLiga que quedan libres este verano
El mercado de fichajes ya ha arrancado oficialmente y, desde este 1 de julio, decenas de futbolistas de LaLiga son agentes libres. En total, 30 jugadores han finalizado su contrato con sus respectivos clubes y pueden negociar y firmar con cualquier equipo sin coste de traspaso. ¿Quiénes son los jugadores libres este verano 2026?
Dani Carvajal (Real Madrid)
El lateral del Real Madrid queda libre después de una carrera histórica llena de títulos. Su experiencia, liderazgo y mentalidad competitiva le convierten en uno de los grandes nombres del mercado.
David Alaba (Real Madrid)
El defensa austriaco termina su etapa en el conjunto blanco tras años de éxitos desde su llegada a la capital española en la temporada 2021/22. Su capacidad para jugar como central o lateral y su experiencia internacional siguen siendo grandes argumentos
Óscar Mingueza (Celta de Vigo)
El futbolista catalán se ha consolidado como uno de los defensas más interesantes de LaLiga. Su polivalencia y su buen rendimiento han despertado el interés de varios clubes.
Marcos Alonso (Celta de Vigo)
El internacional español aporta veteranía, calidad técnica y experiencia en grandes escenarios. Recordemos que llegó al conjunto gallego procedente del Barça en la temporada 2024/25. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones es un valor añadido.
Dani Parejo (Villarreal)
Uno de los grandes especialistas del fútbol español en el centro del campo abandona el Villarreal tras seis temporadas como jugador del submarino amarillo. Su visión de juego, golpeo y control del ritmo siguen siendo diferenciales.
José Luis Morales (Levante)
El delantero vuelve a aparecer entre los jugadores libres más conocidos tras abandonar el Levante en su 10º temporada. Su velocidad, carácter y capacidad goleadora le mantienen como una opción atractiva.
Pablo Martínez (Levante)
El centrocampista ha demostrado capacidad para competir al máximo nivel. Su energía y trabajo en la medular son sus principales virtudes.
Mathew Ryan (Levante)
El portero australiano cuenta con una larga trayectoria internacional. Su experiencia en grandes torneos es un punto diferencial.
Guido Rodríguez (Valencia)
El centrocampista deja el Valencia tras solo una temporada como jugador ché. El argentino es un perfil muy buscado por su equilibrio y trabajo defensivo. Un jugador capaz de ordenar cualquier mediocampo.
Thierry Correia (Valencia)
El lateral portugués abandona el conjunto ché tras siete años en sus filas. Destaca por su potencia física y recorrido ofensivo. Su juventud todavía le permite tener margen para seguir creciendo.
Eray Cömert (Valencia)
El central suizo acumula experiencia en España, con 4 años y medio como jugador del Valencia, y en competiciones internacionales. Un defensa sólido y competitivo para cualquier plantilla.
Renzo Saravia (Valencia)
El lateral argentino cuenta con experiencia en diferentes campeonatos. Su intensidad y capacidad para recorrer la banda son sus principales virtudes.
Nemanja Gudelj (Sevilla)
El serbio ha sido uno de los jugadores más fiables del Sevilla en los últimos años, tanto que ha estado durante 7 temporadas en el conjunto nervionense. Puede actuar como central o mediocentro, aportando mucha versatilidad.
Alexis Sánchez (Sevilla)
El chileno afronta una nueva decisión en una carrera llena de éxitos después de pasar por equipos españoles como el FC Barcelona o el Sevilla además del Inter, el Manchester United o el Arsenal entre otros. Su talento ofensivo y experiencia siguen siendo sus grandes cartas.
Adnan Januzaj (Sevilla)
El extremo belga busca continuidad tras varias temporadas irregulares, destacando que ha estado cuatro años en el Sevilla. Su calidad individual y capacidad para jugar por banda siguen intactas.
Orjan Nyland (Sevilla)
El portero noruego aporta experiencia y seguridad. Su trayectoria internacional le convierte en un guardameta fiable.
Ricardo Rodríguez (Real Betis)
El defensa suizo tiene una amplia carrera en Europa y en el Betis solo hemos podido disfrutarle un año. Su inteligencia táctica, golpeo y capacidad defensiva le hacen una pieza interesante.
Cédric Bakambu (Real Betis)
El delantero congoleño sigue ofreciendo velocidad y movilidad en ataque. Un perfil que puede aportar goles y experiencia como ha estado demostrando en el Betis desde la temporada 2023/24.
Abdul Mumin (Rayo Vallecano)
El central ha ganado protagonismo en Primera División durante sus tres años en el Rayo Vallecano. Su físico y juventud le convierten en un jugador con margen de crecimiento.
Luiz Felipe (Rayo Vallecano)
El defensa brasileño nacionalizado italiano tiene experiencia al máximo nivel. Su contundencia y capacidad en los duelos son sus principales cualidades.
Alfonso Espino (Rayo Vallecano)
El lateral uruguayo es un futbolista intenso y trabajador que llegó al Rayo Vallecano en la temporada 2023/24 y se ha consolidado en el conjunto madrileño. Destaca especialmente por su entrega y regularidad defensiva.
Diego Rico (Getafe)
El lateral izquierdo tiene una larga experiencia en LaLiga. Su capacidad para defender y ayudar en ataque le convierte en una opción interesante.
Allan Nyom (Getafe)
Veterano de la competición española, destaca por su fortaleza física y conocimiento del campeonato. Un jugador de rendimiento inmediato.
Juan Cruz (Osasuna)
El lateral representa el perfil de futbolista constante y competitivo. Su regularidad le ha permitido mantenerse muchos años en la élite, tanto que ha estado en Osasuna desde la 2020/21.
Raúl Fernández (Deportivo Alavés)
El guardameta afronta el mercado con una enorme experiencia. Su conocimiento de la categoría es uno de sus grandes valores.
Fernando Calero (Espanyol)
El central mantiene un perfil equilibrado y con experiencia en Primera División. Destaca por su lectura defensiva y salida de balón.
Thomas Partey (Villarreal)
El centrocampista ghanés es un futbolista de gran poder físico. Su experiencia en Europa y capacidad para dominar la zona central le hacen muy atractivo.