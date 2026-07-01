Bielsa rompe su silencio y habla de su relación con Valverde

La selección de Uruguay cayó eliminada en la fase de grupos del Mundial 2026 después de perder su partido ante España y tan solo haber conseguido dos puntos durante la ronda previa –gracias a los empates ante Arabia Saudí y Cabo Verde–. Unos resultados insuficientes para haber podido acceder a dieciseisavos como uno de los ocho mejores terceros clasificados.

Esta sucesión de acontecimientos provocó rumores sobre la situación dentro del propio vestuario con el técnico Marcelo Bielsa. El argentino, quien no se había pronunciado al respecto aún, compareció ante los medios de comunicación y explicó su relación con los futbolistas charrúas: "Existieron las reuniones. Hubo muchas y durante mucho tiempo desde el partido contra Estados Unidos hasta el final".

Bielsa especificó que los jugadores le plantearon no entrar en dos grupos y "cuando me plantearon la necesidad de entrenar todos juntos, era absurdo que yo insistiera en una postura que ellos no compartían". Además, "hubo un pedido vinculado a la reducción de las charlas y tengo forma de explicar por qué siempre opté por hacer determinada cantidad de charlas y ellos entendían que preferían que ese tiempo se redujera y acepté".

Para él, las charlas eran importantes porque "analizar errores y virtudes de lo hecho era algo conveniente". Sin embargo, tuvo que reducir los diez minutos de duración y hacerlas de manera fraccionada para no "sobreexigir la atención" y adaptarse a lo que los jugadores querían desde mucho antes del Mundial. En paralelo, destacó: "La relación con los jugadores no fue lo que impidió que obtuviéramos los resultados que merecíamos".

Sin tensiones internas

Concretamente fue preguntado sobre el polémico cambio de Valverde en el encuentro ante España: "No se sostiene que si yo cambio a un jugador lo expongo. De ninguna manera considero que lo expuse. Yo nunca tuve un problema con Valverde, ni nunca hice más concesiones con un jugador como con él, por la cantidad de partidos que juega".

Bielsa aplaudió la actitud de Fede: "Le dije que podía ser que necesitará que jugara de lateral al principio de la eliminatoria, de extremo o de volante interior. La respuesta de él fue 'en el puesto que necesite'. A él le tocaron minutos en posiciones que no eran las ideales de él. Se acomodó a la posición, jugó mejor de lo que él pensaba y de la opinión pública. Creo que no lo expuse y siempre le mostré un enorme respeto. Si existe algún conflicto, ignoro el origen porque nunca tuve un problema con Valverde".

Bielsa explica su relación con Valverde pic.twitter.com/wHMlmZyDOM — MARCA (@marca) June 30, 2026

Por otro lado, el seleccionador admitió que "el dolor de una derrota que lastima el orgullo no se soluciona hablando" y señaló que en el duelo frente a España merecieron empatar mientras que ante Arabia y Cabo Verde, ganar "desde los números". En lo que respecta al encuentro ante los De la Fuente apuntó: "España mete el gol porque la pelota pica mal antes de llegar a Muslera. Luego, él me dijo que estaba tan golpeado por el error que había cometido que me dijo que prefería dejar de jugar para que el equipo siguiera con las posibilidades intactas de lograr el objetivo".