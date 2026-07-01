El Estadio Azteca, uno de los templos del fútbol mundial, se convirtió este martes en el escenario de un auténtico bochorno que demuestra que es muy complicado para algunos saber ganar.

La victoria por 2-0 de México sobre Ecuador, que sellaba el pase de los norteamericanos a los octavos de final, quedó empañada por el comportamiento salvaje de algunos aficionados.

La tensión ya venía cocinándose desde las horas previas al encuentro, alimentada tanto por la ruptura de relaciones diplomáticas que arrastran ambos países desde 2024 como por el hostigamiento nocturno que sufrieron los futbolistas ecuatorianos en su hotel de concentración, lo que provocó una queja formal ante la FIFA.

Sin embargo, la euforia por el resultado deportivo no apaciguó los ánimos de los más radicales, sino que desató una preocupante oleada de violencia en el interior del recinto. Salvajismo en las gradas y pasividad policial. Nada más decretar el colegiado el final del encuentro, las tribunas del Azteca se transformaron en una sucesión de trifulcas masivas.

Diversos vídeos difundidos en las redes sociales muestran brutales agresiones físicas, puñetazos e incluso un escalofriante nocaut entre los propios aficionados ante la flagrante inoperancia de los servicios de seguridad del estadio.

Tensions rise yesterday between Mexico and Ecuador fans. pic.twitter.com/pIVaTAYgSV — World Cup HQ (@WorldCup26HQ) July 1, 2026

La peor parte de la crispación violenta la sufrieron los profesionales de los medios de comunicación. El equipo periodístico de la cadena ecuatoriana Teleamazonas, encabezado por los reporteros Alfonso Laso, Gisella Buendía y José Carlos Crespo, fue atacado cobardemente mientras realizaba una conexión en directo para informar de la eliminación de su selección.

Terrible!!

Miren lo que le hicieron a la prensa ecuatoriana en el Estadio Azteca!

Esto merece una buena sanción por parte de la FIFA. pic.twitter.com/6I3t9RYCs7 — Emergencias Ec (@EmergenciasEc) July 1, 2026

"Le estamos diciendo hace rato a la policía que nos están lanzando cosas", relataba el periodista en plena transmisión justo antes de que un vaso contundente impactara violentamente contra su rostro. A pesar de las denuncias de los reporteros, la seguridad del recinto no intervino para frenar el lanzamiento sistemático de cerveza y objetos contundentes desde la zona alta, un hecho que ha provocado una unánime condena internacional.

Un clima hostil e irrespirable

El suceso de las gradas es el colofón a una preocupante deriva en el comportamiento del público local. Durante el propio partido, la FIFA se vio obligada a activar de forma preventiva los protocolos de advertencia debido a la reaparición en las gradas del polémico grito homófobo tradicional de la hinchada mexicana, un insulto que el organismo internacional lleva años intentando erradicar sin éxito a base de multas y sanciones económicas.

La FIFA y el comité organizador local se enfrentan ahora a un grave problema reputacional.

Las impactantes imágenes de violencia en las gradas, sumadas a la agresión directa a la prensa internacional en ejercicio de sus funciones, obligarán a la Comisión Disciplinaria a tomar cartas en el asunto de manera inmediata si no quiere comprometer la imagen de un torneo que debería ser una fiesta global y no una pasarela de vandalismo e impunidad.