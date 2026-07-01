El gran talento oculto de Olise que hace salivar a Henry y la gran pillada del Mundial

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá está dejando escenas muy jugosas tanto dentro como fuera del terreno de juego. Actuaciones individuales y colectivas muy destacadas. Es la Copa del Mundo donde están brillando con luz propia grandes estrellas como un Michael Olise, Kylian Mbappé, Vinicius, Lionel Messi, Erling Haaland, Amad Diallo, Raúl Jiménez, Stephen Eustáquio, Cucurella... son solo algunos de los nombres propios de este Mundial.

Olise, el jugador del Bayern por el que suspira el Real Madrid, está siendo una de las grandes sensaciones jugando con libertad de movimientos en la mediapunta.

Además de dejar a todos con la boca abierta por su talento natural para conducir el balón cosido al pie, para desbordar, para girar, para meter pases al espacio, para ser decisivo en zonas de máxima incidencia... Thierry Henry dejó una reflexión más que interesante sobre su juego sin balón: "Muchos se centran en lo que hace con la pelota, pero no miran lo que hace cuando no la tiene. Él tiene los escenarios en la cabeza más rápido que todos, sabe lo que va a pasar. Y si no pasa, se molesta".

Henry sobre Olise:

"Muchos se centran en lo que hace con la pelota,pero no miran lo que hace cuando no la tiene. ÉL TIENE LOS ESCENARIOS EN LA CABEZA más rápido que todos,sabe lo que va a pasar. Y si no pasa, se molesta" Un buen ejemplo..

📽 @Consultacticpic.twitter.com/GuR62g6M2x — Futbol por las venas (@futbolxvenas) July 1, 2026

La inteligencia de Olise, que le hace adelantarse a las situaciones, le lleva a otra dimensión como jugador.

La pillada del Mundial

Además del nivel sobre el césped, las anécdotas y el extraordinario ambiente en las gradas están siendo otra de las notas destacadas de esta Copa del Mundo. En X los memes echan humo. Y este martes vivimos uno de los momentos que quedarán en la retina de los amantes de las redes sociales durante mucho tiempo. Sucedió durante el encuentro que medía a México y Ecuador.

Una pareja de mexicanos disfrutaba del partido. Justo en la fila de delante de la pareja había una aficionada con un abrupto escote. El hombre mexicano no pudo resistirse y aprovechando que su acompañante estaba completamente absorbida por el encuentro se levantó para ver de cerca el susodicho escote. No le salió del todo bien la jugada al paisano. En el mismo instante en que se descuidó, su pareja se dio cuenta de la situación y, sin dudarlo, le propinó un tortazo a mano abierta que lo dejó completamente descolocado.

This Mexican fan was caught out on national TV.. 😭 pic.twitter.com/qAvtZd3Qhc — FootballFunnys (@FootballFunnnys) July 1, 2026

El momento se hizo viral a los pocos minutos generando miles de memes sobre lo peligroso que puede ser bajar la guardia en un momento inadecuado. El hombre aprendió la lección: se marchó a casa con los ojos contentos pero con un bofetón en toda regla.