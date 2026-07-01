Florentino Pérez dice 'no' al acuerdo de Pau Gasol con la Liga F

El Real Madrid ha decidido quedarse al margen del acuerdo de inversión de 55 millones de euros aprobado por Liga F junto a Gasol16 Ventures, el vehículo de inversión vinculado a Pau Gasol, al considerar que la operación no encaja con su visión de cómo debe crecer el fútbol femenino profesional.

La entidad presidida por Florentino Pérez anunció este miércoles, mediante un comunicado oficial, que no participará en una operación que fue respaldada el pasado lunes por una mayoría reforzada de dos tercios durante la Asamblea General de Liga F. El club blanco, además, subrayó que no ha sido el único en rechazar el acuerdo, ya que una cuarta parte de las entidades integrantes de la competición también ha optado por quedarse fuera.

Comunicado Oficial: Liga F. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 1, 2026

Un modelo que el Madrid no comparte

La principal objeción del Real Madrid se centra en el modelo financiero diseñado por Gasol16 Ventures y Fortified Partners. Según explica el club, la operación supone la entrada de un inversor privado que, a cambio de aportar financiación inmediata, recibirá entre un 35% y un 49% de los ingresos comerciales futuros de la competición hasta junio de 2051.

Desde Valdebebas consideran que ese planteamiento no responde a "un modelo de crecimiento basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes", principios que, aseguran, deben regir el desarrollo del fútbol femenino.

Según detalla el comunicado, los clubes que se adhieran al acuerdo recibirán conjuntamente 40 millones de euros, mientras que Liga F percibirá otros 12 millones y tres millones adicionales se destinarán a la adquisición de determinados derechos de imagen de algunas futbolistas.

Sin embargo, el Madrid advierte de que esa inyección económica inmediata tiene un importante peaje: renunciar durante un cuarto de siglo a una parte significativa de los ingresos comerciales generados por la competición.

Preocupación por los clubes del futuro

Otro de los argumentos esgrimidos por el club blanco apunta directamente a las consecuencias que tendrá el acuerdo para las entidades que aún no forman parte de Liga F.

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El Real Madrid considera que una decisión con efectos económicos y de gobernanza durante los próximos 25 años no debería limitarse únicamente a los clubes actuales, sino que también debería tener en cuenta a aquellos que logren el ascenso en el futuro.

A juicio de la entidad madridista, esos equipos quedarán automáticamente vinculados a un modelo que no han votado y del que tampoco se habrán beneficiado en el momento del reparto inicial de la financiación.

Respeto, pero sin renunciar a su postura

Pese a su rechazo, el Real Madrid quiso dejar claro que respeta la decisión de los clubes que sí han decidido adherirse al acuerdo impulsado por Gasol16 Ventures. Eso sí, el club reclama que esa libertad de elección sea efectiva y que quienes opten por mantenerse al margen no sufran ningún tipo de perjuicio económico o institucional dentro de la competición.

El comunicado concluye reafirmando el compromiso del Real Madrid con "un modelo justo, sostenible y transparente" para el crecimiento del fútbol femenino, una línea de actuación que, según sostiene el propio club, ha mantenido desde la creación de su sección femenina.