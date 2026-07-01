Harry Kane rescata a Inglaterra con un doblete ante la RD del Congo

La selección inglesa estuvo a punto de protagonizar una de las grandes sorpresas negativas del Mundial, pero logró reponerse a tiempo para sellar su pase a la siguiente fase. El equipo europeo sufrió de lo lindo ante un combinado africano que planteó un partido muy serio desde el pitido inicial y que soñó con la machada durante gran parte del encuentro. La tensión fue evidente en las gradas, donde los aficionados británicos temieron una eliminación prematura.

El guion del partido saltó por los aires de forma inesperada cuando apenas habían transcurrido los primeros compases. En el minuto 7, un rápido contragolpe fue culminado con acierto por Brian Cipenga, que adelantó a su equipo y desató la euforia entre sus seguidores. A partir de ese momento, los africanos se pertrecharon atrás, construyendo un muro defensivo que los atacantes rivales fueron incapaces de derribar durante toda la primera mitad. La falta de fluidez y las prisas comenzaron a pasar factura a los creadores de juego.

Tras el paso por los vestuarios, el asedio se intensificó. El reloj avanzaba inexorablemente, convirtiéndose en el peor enemigo de un conjunto que dominaba la posesión de la pelota, pero que no lograba transformarla en ocasiones claras de peligro. Los centros laterales eran despejados una y otra vez por la zaga congoleña, que achicaba espacios con un enorme despliegue físico y táctico para evitar las incursiones británicas.

Sin embargo, en los momentos de mayor angustia es cuando aparecen las grandes figuras. En el minuto 75, el capitán Harry Kane demostró su instinto depredador dentro del área para cazar un balón suelto y establecer la igualada. Ese tanto supuso un alivio inmenso y cambió por completo la dinámica del choque, hundiendo anímicamente a una defensa que había resistido de forma estoica hasta ese instante.

Con la inercia a su favor, el combinado europeo se lanzó a por la victoria para evitar el sufrimiento del tiempo extra. Apenas once minutos después del empate, concretamente en el 86, de nuevo el experimentado delantero centro emergió para firmar la remontada definitiva con un certero remate. Con este agónico triunfo por 2-1, sellan su billete para los cruces eliminatorios, donde se medirán a la selección de México en una eliminatoria que promete emociones fuertes en la lucha por acceder a los cuartos de final.