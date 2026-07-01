Hasta Cerezo muestra el enfado del nuevo Atlético con el Barcelona: "No estamos dispuestos a vender a Julián Álvarez"

El culebrón en torno al futuro de Julián Álvarez sigue sumando capítulos. El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha salido al paso de los rumores y declaraciones que sitúan al jugador fuera de la disciplina colchonera. En una intervención en RNE, el máximo mandatario rojiblanco ha sido tajante respecto a la situación del internacional argentino, dejando claro que en los despachos del Metropolitano no contemplan la salida de su estrella bajo ningún concepto.

La controversia se originó después de que el propio delantero manifestara su intención de abandonar la capital de España para "cumplir su sueño", unas sorprendentes declaraciones realizadas al término de un compromiso internacional con su selección de cara al Mundial 2026 frente a Austria. "Nos pilló de sorpresa", admitió Cerezo. "Nosotros hemos hecho lo que teníamos que hacer, decir que es un jugador del Atlético de Madrid y que nosotros no tenemos ninguna oferta de nada ni de nadie, y que, aunque hubiera ofertas, no lo queremos vender", remarcó el presidente para zanjar el asunto.

Sin embargo, el cruce de declaraciones no se ha limitado al seno del club rojiblanco. Desde el máximo rival en la pugna institucional, el jugador azulgrana Lamine Yamal ha echado más leña al fuego en una entrevista concedida al programa deportivo El Larguero de la cadena SER. El joven extremo catalán no dudó en valorar la posible llegada del goleador sudamericano y señaló que "si viene" a la Ciudad Condal, en el vestuario le recibirán "con las manos abiertas". Además, en un claro guiño al ariete, Yamal apostilló que "si fuera él, lo haría".

🚨🚨"NO estamos dispuestos a vender a Julián Álvarez" 🗣🎙Declaraciones en exclusiva de Enrique Cerezo en las que confirma que el @Atleti se mantiene firme en su postura sobre la venta del astro argentino pic.twitter.com/bOW5TIT8Ea — RNE Deportes (@RNEdeportes) July 1, 2026

En este escenario de incertidumbre, el conjunto catalán no es el único que ha llamado a la puerta del campeón del mundo. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, clubes de la talla del Real Madrid y el Arsenal inglés también han mostrado un fuerte interés por hacerse con los servicios del atacante. No obstante, la operación se antoja económicamente titánica, puesto que el jugador está blindado con un contrato que expira el 30 de junio de 2030 y una cláusula de rescisión de 500 millones de euros.

Ante la injerencia de terceros equipos, la directiva del Atlético de Madrid ha decidido pasar a la acción para proteger sus intereses legales y patrimoniales. Según ha confirmado a la agencia EFE el consejero delegado de la entidad, Miguel Ángel Gil Marín, el club presentará de manera inminente una denuncia formal ante la FIFA contra la escuadra presidida por Joan Laporta. El motivo esgrime que la directiva culé ha procedido a negociar con el futbolista "con contrato en vigor durante el periodo protegido", una práctica castigada por los reglamentos del máximo organismo del fútbol mundial.

Este movimiento en los despachos evidencia la firme decisión de la cúpula directiva colchonera de no ceder ante las presiones externas, defendiendo el marco contractual establecido. La resolución del conflicto queda ahora en manos de las instancias disciplinarias deportivas, en un litigio que promete tensar todavía más las ya delicadas relaciones institucionales entre el Atlético de Madrid y el equipo barcelonés.