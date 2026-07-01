Koeman pone fin a su etapa con Países Bajos: "El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio"

El adiós en dieciseisavos al Mundial 2026 ya están provocando las primeras dimisiones en los banquillos de las selecciones. Ronald Koeman, después de perder en la tanda de penaltis ante Marruecos, anunció que dejaba su cargo con un tono de decepción: "Me duele que mi etapa con la selección neerlandesa termine así. Todos soñábamos con un Mundial en el que haríamos historia. No fue posible", aseguró.

Además, el técnico admitió: "Nadie está más decepcionado que yo. Como seleccionador nacional, uno tiene esa responsabilidad. Siempre la he sentido y siempre la seguiré sintiendo". Koeman se despidió a través de una carta en la que mostró su agradecimiento a todas las personas con las que ha trabajado así como a la afición.

Para el holandés, la prioridad de su vida en este momento ha cambiado: "El fútbol ha sido mi vida, pero la salud no tiene precio. Cuando alguien a quien amas con todo tu corazón está librando una dura batalla, tu perspectiva cambia. Mi esposa Bartina, a pesar de su propia enfermedad, me ha apoyado y animado cada día para que terminara mi trabajo como seleccionador nacional", señaló.

𝗥𝗼𝗻𝗮𝗹𝗱 𝗞𝗼𝗲𝗺𝗮𝗻 𝗦𝘁𝗲𝗽𝘀 𝗗𝗼𝘄𝗻 𝗮𝘀 𝗛𝗲𝗮𝗱 𝗖𝗼𝗮𝗰𝗵 𝗼𝗳 𝘁𝗵𝗲 𝗡𝗲𝘁𝗵𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱𝘀 𝗡𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗧𝗲𝗮𝗺 Ronald Koeman has informed the Dutch Football Association (KNVB) that he will not extend his contract as head coach of the Netherlands national… pic.twitter.com/msOkoNz3VV — OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026

Más banquillos en el aire

Lo mismo sucedió con Sebastián Beccacece, seleccionador de Ecuador, tras caer eliminado esta madrugada ante México por 2-0. El argentino confirmó su salida "agradecido por todo lo que ha sido esta aventura, este viaje, a los futbolistas y al país" y dejó claro: "No tengo reproches, solo agradecimiento".

Su contrato terminaba al finalizar la Copa del Mundo, pero hubo que esperar a la reunión mantenida durante más de dos horas después del encuentro entre la plantilla y los principales directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol para confirmar la decisión.