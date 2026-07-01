Koke renueva con el Atlético de Madrid: "La leyenda continúa"

La historia de Koke Resurrección en el Atlético de Madrid continúa. El capitán amplía su vinculación con el club hasta el 30 de junio de 2027 y disputará su 18.ª temporada como rojiblanco. Desde su debut con el primer equipo el 19 de septiembre de 2009, acumula 740 partidos oficiales, en los que ha anotado 50 goles y ha repartido 122 asistencias.

Durante la pasada campaña, saltó al terreno de juego en 54 encuentros, –marcó dos tantos y repartió un par de asistencias– siendo una pieza importante en el medio campo de los colchoneros.

En el comunicado emitido por la entidad para dar a conocer la noticia señalan que "más allá de las estadísticas individuales, Koke es también uno de los futbolistas más laureados de la historia del Atlético de Madrid". El canterano ha conseguido ocho títulos formando parte del vestuario: dos Ligas, una Copa del Rey, dos Europa League, dos Supercopas de Europa y una Supercopa de España.

Esta vitrina personal de títulos le sitúa "solo por detrás de Adelardo, que cuenta en su haber con diez trofeos como atlético". Por último, afirman que "Jorge Resurrección seguirá portando el brazalete de capitán del Atlético de Madrid derrochando coraje y corazón". Y finalizan con un mensaje claro y de orgullo: "La leyenda continúa. ¡Enhorabuena, Koke!"

Movimientos confirmados

La renovación del centrocampista llega después de haberse confirmado varios movimientos en el vestuario de los de Simeone. El primero en confirmar su marcha fue Griezmann, quien comenzará una nueva aventura en la MLS. Recientemente se ha conocido la salida de Lenglet al Benfica. Por otro lado, el club hizo oficial la llegada al lateral zurdo de Álex Grimaldo hasta 2030.