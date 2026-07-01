La elegancia en el adiós: "No tengo reproches, solo agradecimiento"

No todas las derrotas se gestionan de la misma manera. Hay entrenadores que, cuando el viento deja de soplar a favor, buscan refugio en el arbitraje, en la mala suerte, en las lesiones, en el calendario o en cualquier argumento que pueda desviar el foco de la realidad. Y luego está Sebastián Beccacece, que eligió el camino más difícil y, probablemente, el más digno.

Ecuador cayó con justicia ante México (2-0) en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, poniendo fin a una aventura que había despertado ilusión en el país sudamericano. La Tri fue claramente inferior durante la primera mitad en el Estadio Azteca y nunca encontró la fórmula para remontar un partido que se le escapó demasiado pronto.

Sin buscar culpables

Lejos de señalar errores individuales o de construir un relato lleno de excusas, Beccacece compareció ante los medios con una serenidad poco habitual en un fútbol cada vez más dominado por la estridencia. "Agradecimiento a los jugadores y al país; no tengo ningún reproche", resumió el técnico argentino, consciente de que el momento exigía responsabilidad antes que justificaciones.

El entrenador reconoció sin rodeos lo que había ocurrido sobre el césped. "Hemos sido superados en el primer tiempo. Reaccionamos en el segundo, pero no fue suficiente", admitió el técnico rosarino, de 45 años, asumiendo la superioridad del cuadro azteca sin rodeos ni matices innecesarios.

🇪🇨 ¿Fin de la era Beccacece? La derrota 2-0 ante México dejó a Ecuador fuera del Mundial y abrió una pregunta inevitable sobre el futuro del entrenador argentino al mando de la Tri. pic.twitter.com/KPTpVWyX21 — Altavoz Ec (@altavozecu_) July 1, 2026

Una derrota que también habla del entrenador

No es habitual escuchar un análisis tan limpio tras una eliminación mundialista. En una época en la que abundan las ruedas de prensa convertidas en ejercicios de autodefensa, Beccacece optó por proteger a su vestuario y asumir el golpe con naturalidad.

No buscó enemigos externos, ni dejó mensajes envenenados, ni abrió debates artificiales sobre decisiones arbitrales o circunstancias adversas. Simplemente aceptó que México fue mejor y que Ecuador no encontró respuestas suficientes. Ese tipo de comportamiento no cambia el resultado, pero sí deja huella. Porque la forma de perder también construye el legado de un entrenador.

El fútbol también necesita ejemplos

Beccacece llegó al banquillo de la selección ecuatoriana en agosto de 2024 con la misión de consolidar una generación repleta de talento. El objetivo mundialista terminó antes de lo esperado, pero su despedida —si finalmente se confirma como la última al frente de la selección— deja una imagen muy distinta a la de tantos técnicos que convierten la derrota en un ajuste de cuentas.

En un fútbol donde cada vez resulta más sencillo encontrar excusas que asumir responsabilidades, el argentino eligió agradecer. Puede parecer un gesto menor, pero dice mucho de la persona que hay detrás del entrenador.

Y, a veces, una frase pronunciada tras una eliminación vale más que muchas victorias. "No tengo reproches, solo agradecimiento" no evitó la derrota de Ecuador, pero sí recordó que el señorío debería formar parte del fútbol, en un mundo donde el deporte, hace ya mucho tiempo, dejó de ser deporte para convertirse en espectáculo y, sobre todo, en negocio.