Las torres y la gran baza con las que Austria busca noquear a España

Austria tiene claro dónde está la debilidad de España y planea explotarla de todas las formas.

Con David Alaba liderando desde atrás y la envergadura de Sasa Kalajdzic y Michael Gregoritsch, el seleccionador Ralf Rangnick prepara el gran asalto para forzar a los de Luis de la Fuente a un partido de desgaste.

Sin complejos ante el actual campeón de Europa, el plan austríaco descansa sobre tres pilares de jerarquía y centímetros difíciles de contrarrestar en el juego aéreo del español Luis de la Fuente.

David Alaba, el mariscal

Con sus 1,80 metros de altura, el central del Real Madrid y capitán de la Selección será el encargado de contener las transiciones españolas y, sobre todo, de trazar los envíos largos con los que Austria pretende saltarse la medular de la Roja, basada en el juego de posesión de pelota.

Durante la fase de grupos fue el termómetro del equipo, liderando la resistencia defensiva ante los insistentes ataques de Argentina. También fue el encargado de otorgar la asistencia que abrió el marcador en el partido contra Argelia, y cuyo resultado selló el pase como segundos del Grupo J.

El impacto del más laureado de Austria va mucho más allá de su capacidad de destrucción del rival, ya que su pasado como mediocentro en clubes como el Bayern de Múnich le otorga una visión de juego atípica para un defensa central, lo que le permite anticipar las líneas de pase y romper la presión rival.

Sasa Kalajdzic, el faro

Sus imponentes dos metros de estatura representan una amenaza física devastadora para la Selección española. Fue el autor del agónico gol que otorgó el empate 3-3 ante Argelia en el último minuto con el que se clasificaron a dieciseisavos.

El delantero de la Bundesliga, a sus 28 años, se perfila como la referencia para ganar los balones divididos por alto.

Su altura es un añadido a las cualidades de las que dispone para cubrir el balón con el cuerpo y obligar a los defensas de España a estar pendientes solo de él.

Michael Gregoritsch, el animador al desgaste

El centrocampista en el Augsburgo aporta la agresividad necesaria para presionar la salida del balón y castigar en las acciones a balón parado.

Con sus 1,93 metros de altura, junto a Kalajdzic forma una de las duplas ofensivas más altas del fútbol europeo.

Es, además, uno de los brazos ejecutores más eficaces de la filosofía gegenpressing (asfixiante presión tras pérdida) de Rangnick por la capacidad de la que dispone para correr y asfixiar a los mediocentros rivales.

Si Alaba es el cerebro del equipo, Laimer resulta ser el corazón del equipo. El jugador del Bayern de Múnich es conocido por correr incansablemente los 90 minutos de encuentro.

Aunque de las fortalezas salen también las debilidades: la gran baza de los austríacos recae, de hecho, en su propia propuesta física. Y es que el estilo de juego que propone el entrenador, basado en correr y presionar sin parar, exige un esfuerzo físico tremendo que puede terminar pasándoles factura.