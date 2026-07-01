Los goles de Quiñones y Raúl Jiménez frente a Ecuador meten a México en octavos del Mundial

La selección nacional de México ha logrado este martes una clasificación histórica para los octavos de final del Mundial 2026, torneo que organiza de manera conjunta con Estados Unidos y Canadá. El combinado azteca se impuso con autoridad en su eliminatoria de dieciseisavos de final a Ecuador con un resultado de 2-0. Los tantos de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, anotados en una primera mitad primorosa, certificaron el pase.

Han tenido que transcurrir nada menos que 40 años para que el cuadro mexicano consiga superar un cruce a todo o nada en una fase final de la Copa del Mundo. Como ya ocurriera en 1986, el escenario ha sido el mítico Estadio Azteca y el marcador un idéntico 2-0. Si hace cuatro décadas la víctima fue Bulgaria, esta vez ha caído la escuadra ecuatoriana ante unos jugadores dirigidos por Javier Aguirre que dominaron de principio a fin.

El encuentro, que comenzó con una hora de retraso por las adversas inclemencias meteorológicas, mostró de inicio a un equipo local volcado. Un fútbol de corte ofensivo asfixió a los visitantes, incapaces de frenar la circulación y la profundidad mexicana por el costado derecho, liderada por un brillante Gilberto Mora.

A pesar de un remate al palo del ecuatoriano Yeboah, la insistencia local tuvo premio. En el minuto 22, Quiñones aprovechó un balón al espacio para recortar en el pico del área y colocar un soberbio derechazo en la escuadra izquierda. La afición estalló de júbilo y, apenas diez minutos después, Raúl Jiménez amplió la renta. El veterano atacante robó el esférico en la salida rival y conectó un potente disparo que hizo inútil la estirada del guardameta Galíndez.

Ya en el segundo acto, el conjunto de Sebastián Beccacece intentó reaccionar dando entrada a Angelo Preciado y Yaimar Medina. Sin embargo, México supo sufrir y exhibió una extraordinaria solidez defensiva. El portero Raúl Rangel se erigió como un seguro de vida y mantiene su portería a cero en lo que va de torneo, igualando el registro del guardameta español Unai Simón.

La oportunidad más clara para Ecuador llegó en el tramo final, cuando Kevin Rodríguez falló un mano a mano tras un preciso pase de Caicedo. Con ese error se esfumaron las esperanzas sudamericanas y se consumó una victoria inolvidable para una selección que sueña con hacer historia en su propio territorio y pelear por el título ante las mejores escuadras del planeta.