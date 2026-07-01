Registran la sede de la Federación Alemana por corrupción con las entradas de la Eurocopa 2024

Agentes de la Policía alemana han llevado a cabo este miércoles un amplio operativo que ha incluido el registro de la sede de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), así como de numerosas dependencias municipales en diversas ciudades del país. Esta intervención se enmarca en una investigación por presunta corrupción vinculada a la gestión y el reparto de entradas durante la celebración de la reciente Eurocopa 2024.

Las pesquisas se centran en una serie de denuncias que apuntan a que los ayuntamientos de varias de las ciudades anfitrionas del campeonato recibieron miles de pases a precios preferenciales. En concreto, la Fiscalía de Bochum y la Policía Judicial de Renania del Norte-Westfalia lideran estas actuaciones por la sospecha de aceptación y concesión de ventajas indebidas en el ámbito de la administración pública.

El ministro del Interior del estado federado de Renania del Norte-Westfalia, Herbert Reus, ha sido tajante al valorar este escándalo que salpica a trabajadores públicos. "Una entrada de fútbol no forma parte del sueldo", ha declarado ante los medios de comunicación. "Cualquier funcionario que extienda la mano para pedir dinero recibirá una visita nuestra", añadió el dirigente, confirmando la posición de tolerancia cero ante el soborno en las instituciones germanas.

Por su parte, la DFB ha optado por mantener la cautela y se ha negado a hacer comentarios detallados sobre el alcance de la investigación, limitándose a confirmar que las autoridades han entrado en sus instalaciones principales situadas en Fráncfort. Un portavoz de la entidad deportiva ha precisado a la agencia dpa que las diligencias policiales no se dirigen contra la propia federación en sí misma, sino contra individuos concretos.

Fuentes cercanas a los investigadores han indicado que el foco de atención recae sobre dos personas: un ciudadano de nacionalidad alemana de 66 años y un francés de 46. El primero de ellos, que trabajaba como empleado de la administración municipal en la ciudad de Gelsenkirchen, habría sido invitado con todos los gastos pagados a Múnich para asistir a la semifinal que enfrentó a la selección española y a Francia, obteniendo de esta forma un beneficio económico irregular estimado en unos 2.400 euros.

Este individuo ya no forma parte de la plantilla del consistorio y contaba con antecedentes por otro tipo de infracciones, incluyendo sospechas de fraude y malversación de salarios. Además, los agentes creen que esta forma de actuar no fue un hecho aislado, ya que se habrían enviado invitaciones similares a otros responsables locales vinculados al proyecto de la Eurocopa 2024 en diferentes sedes del país.

Paralelamente, las acusaciones se dirigen también hacia una filial conjunta de la UEFA y la DFB, denominada EURO 2024 GmbH, que fue constituida específicamente para la organización del torneo. Se investiga si esta empresa, que operaba desde las oficinas de la federación alemana, distribuyó miles de pases para uso discrecional e interno entre los diez ayuntamientos que acogieron los encuentros deportivos.

Las redadas y registros han tenido como objetivo principal las oficinas municipales de localidades tan destacadas como Gelsenkirchen, Dortmund, Düsseldorf, Colonia, Hamburgo, Berlín, Fráncfort, Stuttgart y Múnich. Al mismo tiempo, se ha emitido una orden formal para solicitar la entrega de pruebas a las autoridades locales de Leipzig, y se están inspeccionando diversas empresas privadas tanto en Renania del Norte-Westfalia como en el estado de Baviera para esclarecer por completo esta supuesta trama.