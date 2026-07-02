Así fue el penalti que dio el pase a Bélgica en la prórroga y desató las protestas de Senegal

Bélgica y Senegal se enfrentaron en la eliminatoria de dieciseisavos de final que terminó con el pase de los Diablos Rojos gracias a un gol de penalti en la prórroga. Los belgas fueron por detrás durante todo el partido, incluso estuvieron al borde de la eliminación después de ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 85. Sin embargo, los goles de Lukaku y Tielemans en apenas tres minutos forzaron la prórroga.

Durante la segunda mitad de la prórroga y cuando todo apuntaba a que el encuentro se decidiría desde los once metros, Lamine Camara derribó a Tielemans dentro del área evitando que este llegase a un centro raso. Era el minuto 117 de partido y el árbitro terminó señalando la infracción después de una larga revisión en el VAR.

La decisión no gustó a los futbolistas senegaleses y provocó las protestas. Incluso, Pathé Ciss cayó dentro del área después de un supuesto codazo de Moreira, aunque el colegiado no vio nada reseñable en la acción y mantuvo firme su decisión de pitar penalti.

Gol para forzar la prórroga ✅ Provoca el penalti decisivo ✅ Gol para pasar a octavos de final ✅ YOURI TIELEMANS, HÉROE NACIONAL EN BÉLGICA 🇧🇪#DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ByPXAlvPNt — DAZN España (@DAZN_ES) July 1, 2026

Tielemans terminó lanzando desde los once metros en el minuto 125. El capitán belga no falló y mandó el balón al fondo de la red con un potente disparo a la escuadra para cerrar la remontada y dar el pase a octavos de final a su selección.

Una mirada atrás

Por su parte, Senegal volvió a revivir una situación similar a la de la final de Copa de África el pasado mes de enero. El colegiado pitó un penalti a favor de Marruecos instantes antes de que el encuentro se marchase a la prórroga.

En aquella ocasión, los futbolistas senegaleses se retiraron del campo en señal de protesta. Después de unos minutos, regresaron al campo y Brahim falló el penalti. Finalmente, Pape Gueye marcó el tanto de la victoria para Senegal, aunque meses más tarde se reconoció a Marruecos como campeón.