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Mundial de Fútbol 2026

Así fue el penalti que dio el pase a Bélgica en la prórroga y desató las protestas de Senegal

El derribo de Camara sobre Tielemans en el minuto 117, revisado por el VAR, desató el enfado de los jugadores africanos antes del gol decisivo.

El derribo de Camara sobre Tielemans en el minuto 117, revisado por el VAR, desató el enfado de los jugadores africanos antes del gol decisivo.
El árbitro señala el punto de penalti tras la revisión en el VAR. | EFE

Bélgica y Senegal se enfrentaron en la eliminatoria de dieciseisavos de final que terminó con el pase de los Diablos Rojos gracias a un gol de penalti en la prórroga. Los belgas fueron por detrás durante todo el partido, incluso estuvieron al borde de la eliminación después de ir perdiendo 0-2 hasta el minuto 85. Sin embargo, los goles de Lukaku y Tielemans en apenas tres minutos forzaron la prórroga.

Durante la segunda mitad de la prórroga y cuando todo apuntaba a que el encuentro se decidiría desde los once metros, Lamine Camara derribó a Tielemans dentro del área evitando que este llegase a un centro raso. Era el minuto 117 de partido y el árbitro terminó señalando la infracción después de una larga revisión en el VAR.

La decisión no gustó a los futbolistas senegaleses y provocó las protestas. Incluso, Pathé Ciss cayó dentro del área después de un supuesto codazo de Moreira, aunque el colegiado no vio nada reseñable en la acción y mantuvo firme su decisión de pitar penalti.

Tielemans terminó lanzando desde los once metros en el minuto 125. El capitán belga no falló y mandó el balón al fondo de la red con un potente disparo a la escuadra para cerrar la remontada y dar el pase a octavos de final a su selección.

Una mirada atrás

Por su parte, Senegal volvió a revivir una situación similar a la de la final de Copa de África el pasado mes de enero. El colegiado pitó un penalti a favor de Marruecos instantes antes de que el encuentro se marchase a la prórroga.

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En aquella ocasión, los futbolistas senegaleses se retiraron del campo en señal de protesta. Después de unos minutos, regresaron al campo y Brahim falló el penalti. Finalmente, Pape Gueye marcó el tanto de la victoria para Senegal, aunque meses más tarde se reconoció a Marruecos como campeón.

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