Dani Olmo y Pedro Porro regresan al once de España para el cruce ante Austria

La selección española afronta este jueves un momento trascendental en su andadura en el torneo internacional. El combinado nacional se medirá a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial, en un encuentro que tendrá lugar en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

Este es el once titular:

Unai Simón; Pedro Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri, Dani Olmo; Lamine Yamal, Oyarzabal y Álex Baena.

Las principales novedades en la alineación titular son las incorporaciones de Dani Olmo y Pedro Porro. El centrocampista ocupará el lugar de Mikel Merino, aportando mayor vocación ofensiva y capacidad de asociación en la zona de tres cuartos, mientras que el lateral entrará por Marcos Llorente para dar profundidad y recorrido por la banda derecha. De esta forma, el cuerpo técnico apuesta por una estructura más vertical y dinámica, indispensable para desarmar el entramado defensivo del cuadro centroeuropeo.

Con estas modificaciones, el preparador nacional repite exactamente la misma disposición táctica y los mismos nombres que lograron la contundente victoria por 4-0 frente a Arabia Saudí en la segunda jornada de la fase de grupos. Aquel enfrentamiento ha sido considerado de manera unánime como el mejor partido del conjunto español hasta la fecha, destacando por su fluidez en la circulación del balón y la contundencia en los metros finales.

El once elegido para saltar al césped del estadio norteamericano estará resguardado en la portería por Unai Simón. La línea defensiva quedará configurada por el ya mencionado Pedro Porro en el carril diestro, acompañado por Pau Cubarsí y Aymeric Laporte en el eje de la zaga, y con Marc Cucurella cerrando el flanco izquierdo. Una defensa que combina juventud y veteranía para frenar los contragolpes del rival.

En el centro del campo, la manija del equipo recaerá sobre la figura de Rodri Hernández, escoltado por el talento de Pedri y la visión de juego del recién incorporado Dani Olmo. Finalmente, la parcela ofensiva estará liderada por el desparpajo de Lamine Yamal, el trabajo incansable de Mikel Oyarzabal en la punta de ataque y la calidad técnica de Álex Baena. Esta alineación intentará asegurar el dominio de la posesión y traducir las ocasiones en goles para certificar el billete a la siguiente ronda de la competición.