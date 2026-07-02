De la decadencia al lujo: el asombroso estadio donde jugará la selección española en 2026

Cuando la selección española salte al césped para enfrentarse a Austria en el Mundial 2026, lo hará en uno de los recintos deportivos más impresionantes jamás construidos. El SoFi Stadium, rebautizado durante el torneo como Los Angeles Stadium por motivos comerciales de la FIFA, no solo destaca por ser el estadio más caro del planeta, sino que también representa la historia de una ciudad que pasó de la decadencia al renacimiento gracias al deporte.

Con una inversión cercana a los 5.000 millones de dólares y cuatro años de obras antes de su inauguración en 2020, el estadio se ha convertido en un referente mundial por su diseño, su tecnología y su capacidad para albergar algunos de los mayores acontecimientos deportivos y culturales del planeta. En él juegan habitualmente Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL, pero también ha acogido la Super Bowl, conciertos multitudinarios y ahora forma parte del escaparate del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México.

Para España, el encuentro ante Austria supone un reto deportivo. Para los aficionados, en cambio, será una oportunidad de contemplar un escenario que va mucho más allá de un simple campo de fútbol.

Una obra pensada para el futuro

🏟️ Si el Estadio de Los Ángeles es así de precioso vacío... 😍 📢 ¿Cómo va a estar para el España - Austria? #VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/tj0e4tIEub — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) July 2, 2026

El SoFi Stadium sorprende desde el primer vistazo ya que su cubierta translúcida permite el paso de la luz natural mientras protege a los espectadores del calor y de la lluvia. El diseño, inspirado en las olas del océano Pacífico, convierte el edificio en una de las construcciones más reconocibles de California.

Sin embargo, la auténtica joya del recinto se encuentra en su interior. Suspendida sobre el terreno de juego aparece la Infinity Screen, una pantalla ovalada de 360 grados considerada una de las más grandes y avanzadas del mundo. Con más de un centenar de metros de longitud y una inversión superior a los 100 millones de dólares, ofrece una experiencia visual inédita para los espectadores.

Pero no solo eso sino que además, el estadio tiene capacidad para más de 70.000 personas, aunque puede ampliarse hasta superar los 100.000 asistentes en determinados eventos. Esa versatilidad explica que haya sido elegido para acoger competiciones de primer nivel durante los próximos años, incluida la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde incluso se transformará temporalmente para albergar pruebas acuáticas.

El renacimiento de Inglewood

La historia del SoFi Stadium no puede entenderse sin hablar de Inglewood. El motivo es que, durante décadas, esta localidad del condado de Los Ángeles fue uno de los grandes centros deportivos de la ciudad gracias al mítico Forum, donde los Lakers de Magic Johnson protagonizaron la era del Showtime y los Kings escribieron algunas de las páginas más importantes del hockey estadounidense.

Sin embargo, la marcha de ambas franquicias a finales de los años noventa provocó un profundo deterioro económico. Comercios cerrados, aumento del desempleo y una pérdida constante de actividad marcaron una etapa difícil para la ciudad.

La situación comenzó a cambiar en 2011 con la apuesta del alcalde James T. Butts por atraer nuevamente el deporte profesional. El proyecto cristalizó con la llegada de los Rams y posteriormente de los Chargers, lo que impulsó la construcción del nuevo estadio sobre los terrenos del antiguo Hollywood Park Racetrack.

Hoy el SoFi Stadium es solo una parte de un ambicioso complejo urbano que incluye hoteles, viviendas, oficinas, espacios comerciales, un gran parque y un lago artificial. Todo ello ha transformado por completo una zona que hace apenas dos décadas simbolizaba el declive económico.

Mucho más que un estadio

La ubicación del recinto también condicionó su diseño. Su cercanía al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles obligó a los arquitectos a construir gran parte del estadio por debajo del nivel del suelo para cumplir las restricciones de altura impuestas por las rutas aéreas. Esa solución técnica permitió levantar una estructura monumental sin interferir en el tráfico aéreo.

Más allá de sus cifras récord, el SoFi Stadium representa una nueva manera de entender los grandes espacios deportivos. No se trata únicamente de un lugar donde disputar partidos, sino de un centro de entretenimiento preparado para conciertos, espectáculos, convenciones y eventos internacionales durante todo el año.

España buscará allí un billete para los octavos de final del Mundial, pero el encuentro será también una oportunidad para comprobar cómo una infraestructura puede cambiar el destino de toda una ciudad. El SoFi Stadium es la prueba de que el deporte puede convertirse en una herramienta de transformación urbana y económica. Bajo su espectacular cubierta no solo se disputan partidos; también se escribe una historia de innovación, inversión y renacimiento que ha convertido a Inglewood en uno de los nuevos referentes deportivos del mundo.