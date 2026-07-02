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El anuncio de Messi con Spiderman en modo cómic que pone patas arriba las redes sociales

Se recrea la primera portada del primer número del Spider-Man de los cómics.

Se recrea la primera portada del primer número del Spider-Man de los cómics.
El anuncio de Messi con Spiderman en modo cómic que pone patas arriba las redes sociales | Twitter

En pleno Mundial de Canadá, México y Estados Unidos, Lionel Messi está siendo la sensación del mismo y, como no, cualquier cosa que hace el astro argentino es noticia. Incluso si protagoniza un anuncio junto a Tom Holland para promocionar la nueva película de Spider-Man.

Este es el anuncio:

Hay bromas de todo tipo con el vídeo ya que Messi, cuyo inglés es bastante cercano a la nada, solo dice unas cuantas palabras en español y encima repite Spider-Man varias veces en un tono que hace reír a más de uno.

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Además, el vídeo remata con Spider-Man llevando a Messi por Nueva York de telaraña en telaraña mientras el astro argentino grita. La imagen, lógicamente añadida por CGI, ha hecho enloquecer a las redes porque, aparte de quedar bastante cutre, recrea la primera portada del primer número del Spider-Man de los cómics.

El primer cómic de Spider-Man se publicó el 10 de agosto de 1962 en el número 15 de la revista Amazing Fantasy. A día de hoy, ejemplares originales alcanzan precios astronómicos en subastas de coleccionistas llegando a cifras como 3,6 millones de dólares.

Por otro lado, Spider-Man: Brand New Day se estrena oficialmente en los cines de España el 29 de julio de 2026.

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