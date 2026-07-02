El jefe de prensa anuncia la muerte del padre del seleccionador de RD Congo en plena comparecencia

Sébastien Desabre, seleccionador de la República Democrática del Congo, se mostró sorprendido y emocionado después de que el jefe de prensa le comunicase la muerte de su padre durante la rueda de prensa posterior al partido ante Inglaterra.

"Queremos anunciar que el entrenador perdió a su padre. Así que nuestras más sinceras condolencias", dijo el jefe de prensa de la selección durante la rueda de prensa. El seleccionador dio las "gracias" y se levantó para abandonar el lugar visiblemente conmovido. Su equipo fue el último en tomar la palabra para despedirse con un agradecimiento: "Muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy".

🌍⚽️C’est comme que le Coach Sébastien Desabre a appris la disparition de son père ! #Mondial2026 #Desabre #RDC 🇨🇩 pic.twitter.com/P3ktvOajNo — Jenovic Mbowa (@jenovicmbowa1) July 1, 2026

Centrado en el partido

La selección congoleña perdió 2-1 ante Inglaterra y dijo adiós al Mundial 2026 en dieciseisavos. Antes de conocer la triste noticia, Desabre destacó que Inglaterra tuvo que recurrir a Harry Kane, el "mejor delantero del mundo" para remontar: "Utilizamos un tercer sistema y salió bien, el 3-5-2 funcionó bastante bien, sobre todo en fase ofensiva. Creamos ocasiones que hicieron dudar a Inglaterra. Ellos tuvieron que recurrir al mejor delantero del mundo para remontar".

Asimismo, destacó que "el fútbol congoleño ha llegado a un buen nivel" e "hicimos lo que debimos y hemos estado cerca". Lo que valoró como "una victoria". A pesar de ello, también admitió que los futbolistas se encontraban decepcionados. Durante la fase de grupos, el Congo empató ante Portugal, perdió frente a Colombia y consiguió los tres puntos ante Uzbekistán. En total, encajaron cinco goles y anotaron otros cinco.