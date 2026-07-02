El Manchester City de Maresca pulveriza su récord y ficha a Elliot Anderson

El Manchester City no entiende de transiciones discretas. Si durante la última década marcó una época bajo la dirección de Pep Guardiola, el inicio de la era Enzo Maresca llega acompañado de un mensaje tan claro como contundente: el campeón inglés seguirá aspirando a todo. Y para demostrarlo ha vuelto a acudir al mercado con un movimiento que sacude el fútbol europeo.

Elliot Anderson ya es oficialmente nuevo jugador del Manchester City. El centrocampista inglés abandona el Nottingham Forest a cambio de 116 millones de libras —unos 135 millones de euros—, una cifra que pulveriza todos los registros del club y convierte al futbolista de 23 años en el fichaje más caro de la historia de la entidad citizen.

Hay que destacar que dicha operación se ha cerrado mientras Anderson disputa el Mundial con Inglaterra, una circunstancia que ha obligado a posponer los trámites definitivos hasta el final de su participación en el torneo. El reconocimiento médico ya está superado y el acuerdo entre clubes es total. Solo resta la firma para que el internacional inglés se incorpore a la disciplina del Etihad Stadium.

Manchester City and Nottingham Forest have reached an agreement for the transfer of Elliot Anderson. Read more 🔗 https://t.co/9LdDn5182n pic.twitter.com/pX7HDVXRq9 — Manchester City (@ManCity) July 2, 2026

El primer gran movimiento del City sin Guardiola

La salida de Pep Guardiola marcó el final de uno de los ciclos más exitosos que recuerda el fútbol inglés. Seis Premier League, una Champions League y un estilo reconocible colocaron al técnico catalán entre las grandes leyendas del club. Ahora será Enzo Maresca quien asuma la responsabilidad de mantener ese nivel de excelencia.

Y el primer mensaje del nuevo proyecto es inequívoco. El Manchester City ha decidido invertir en un futbolista que reúne presente y futuro, un centrocampista llamado a liderar la medular durante la próxima década.

La necesidad era evidente. Bernardo Silva ya ha puesto punto final a su etapa en Mánchester y el futuro de Rodrigo Hernández continúa siendo una incógnita con su contrato acercándose a los dos últimos años. El club necesitaba asegurar el relevo generacional en una de las posiciones más determinantes de su sistema y Anderson encajaba perfectamente en ese perfil.

Capaz de actuar como mediocentro defensivo o interior, el inglés destaca por su capacidad para organizar el juego, recuperar balones y romper líneas con conducción. Un futbolista moderno que combina despliegue físico con inteligencia táctica y que ha firmado una progresión meteórica en las dos últimas temporadas de Elliot Anderson.

Del Forest al fichaje más caro de la historia

La historia de Elliot Anderson también es un ejemplo de rentabilidad deportiva y económica para el Nottingham Forest. Llegó procedente del Newcastle en una operación diseñada para aliviar las exigencias del Fair Play Financiero y, apenas dos campañas después, abandona City Ground convertido en una de las ventas más importantes de la historia de la Premier League.

Su crecimiento ha sido constante. Además, durante la última temporada se consolidó como uno de los centrocampistas más completos del campeonato inglés gracias a su dominio en la circulación del balón, su capacidad para imponerse en los duelos individuales y su regularidad competitiva en la Premier League.

Ese rendimiento despertó el interés de varios gigantes europeos, pero el Manchester City se movió con rapidez para cerrar un acuerdo que también rompe otro registro histórico: Anderson supera el traspaso de Jack Grealish y se convierte en la contratación más costosa realizada nunca por el conjunto mancuniano.

Además, el internacional inglés entra en el reducido grupo de los futbolistas británicos por los que más dinero se ha pagado, confirmando el enorme valor que el mercado concede a los jugadores nacionales con capacidad para marcar diferencias en la Premier League.

Un Mundial como escaparate

Si alguien tenía dudas sobre la dimensión del futbolista, el Mundial ha terminado de despejarlas. Thomas Tuchel ha convertido a Anderson en uno de los pilares de Inglaterra, otorgándole un papel protagonista desde el inicio del torneo.

El centrocampista ha sido titular en todos los encuentros disputados por los Three Lions, demostrando una madurez impropia de su edad y consolidándose como el equilibrio del equipo entre la defensa y el ataque. Su capacidad para mantener el ritmo de los partidos y ofrecer soluciones tanto en la construcción como en la presión ha sido una de las claves del buen rendimiento inglés.

El Manchester City, consciente de la importancia del torneo, ha preferido no alterar la concentración del jugador y esperará a que concluya la aventura mundialista antes de presentarlo oficialmente.

Con Anderson, el Manchester City no solo incorpora talento. También lanza un aviso al resto de Europa. Cambian el entrenador, cambian algunos protagonistas sobre el césped, pero no cambia la ambición. La era Pep Guardiola ha terminado, pero el proyecto sky blue sigue decidido a dominar el fútbol inglés y europeo. Y lo hace, una vez más, comenzando por reforzar el corazón de su equipo.