España arrolla a Austria con un brillante Oyarzabal y sella su pase a los octavos del Mundial

La selección española de fútbol ha firmado una actuación sobresaliente para certificar su billete a la siguiente fase del Mundial. El equipo dirigido por el Luis de la Fuente no dio ninguna opción a Austria y firmó una victoria incontestable por 3-0, un resultado que incluso se quedó corto vistos los méritos desplegados sobre el terreno de juego a lo largo de los noventa minutos.

El gran protagonista del encuentro fue, sin lugar a dudas, Mikel Oyarzabal. El atacante vasco demostró su afinado olfato goleador al anotar dos de las tres dianas del combinado nacional. Su capacidad para encontrar espacios entre la poblada defensa rival y su frialdad en la definición resultaron determinantes para abrir la lata y encarrilar un partido que amenazaba con atascarse en los compases iniciales debido al planteamiento conservador del adversario. Además se anuló un gol a Cucurella por falta al portero. Nadie vio falta salvo el colegiado, eso sí.

La tranquilidad de cara al triunfo la puso Pedro Porro con el 2-0. El lateral no solo cumplió con creces en sus labores defensivas, sino que se sumó al ataque con mucho peligro, logrando el segundo y tranquilizador tanto que consolidaba el marcador. Esta aportación ofensiva de la zaga reflejó el juego coral y dinámico que caracteriza al cuadro español, donde todos los efectivos participan activamente tanto en la contención como en la creación de las jugadas.

A lo largo de todo el choque, la superioridad de España fue aplastante. El control absoluto de la posesión de balón, sumado a una presión alta muy efectiva tras la pérdida, asfixió a los austríacos, que apenas pudieron encadenar un par de pases seguidos ni acercarse con verdadero peligro a la portería de Unai Simón.

Con los deberes hechos y el debut de Marc Pubill en esta eliminatoria, España ya mira de reojo a su próximo compromiso en los octavos de final. El rival saldrá del vibrante duelo que disputan Portugal y Croacia, dos equipos de primerísimo nivel que exigirán la mejor versión de los nuestros. Sin embargo, con el nivel de confianza y de juego exhibido hasta el momento, el equipo nacional ha dejado claro que es un serio aspirante a llegar muy lejos en este Mundial.