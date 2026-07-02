La selección de Estados Unidos se clasificó para los octavos de final del Mundial 2026 tras imponerse por 2-0 a Bosnia y Herzegovina en el Levi's Stadium de Santa Clara –California–. El conjunto dirigido por Mauricio Pochettino dominó buena parte del encuentro, resistió con un jugador menos durante más de media hora y se enfrentará ahora a Bélgica por un puesto en los cuartos de final.

Bosnia comenzó el encuentro con personalidad y generó las primeras ocasiones, obligando a intervenir al portero estadounidense Matt Freese. Sin embargo, el paso de los minutos permitió a Estados Unidos hacerse con el control del balón y comenzar a generar peligro sobre la portería defendida por Nikola Vasilj.

Weston McKennie fue uno de los jugadores más activos por la banda derecha y participó en varias acciones de peligro, mientras que Christian Pulisic también encontró espacios entre líneas. Antes del descanso, Folarin Balogun llegó a marcar un tanto que fue anulado por fuera de juego.

El delantero sí encontró el premio poco después. Tras un contraataque y una acción con varios rechaces en la defensa bosnia, Balogun aprovechó un balón suelto para batir a Vasilj y establecer el 1-0 antes del intermedio.

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Expulsión de Balogun y lesión de Dzeko

El segundo tiempo comenzó con un contratiempo para Bosnia y Herzegovina. Su capitán, Edin Dzeko, tuvo que abandonar el terreno de juego por unas molestias en el cuádriceps derecho.

Poco después llegó otra acción determinante del encuentro. Balogun fue expulsado con tarjeta roja directa después de que el árbitro Raphael Claus revisara en el VAR una entrada sobre Tarik Muharemovic. El delantero estadounidense pisó el tobillo de su rival en una acción considerada de suficiente gravedad para dejar a su equipo con diez jugadores desde el minuto 56.

¡TARJETA ROJA PARA BALOGUN! 🟥 Estados Unidos se queda con 10 jugadores después de que el árbitro revisara esta entrada en el VAR 🫣🤯 #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BOWC0Nio3Y — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

Tillman sentenció el partido

A pesar de contar con superioridad numérica, Bosnia apenas logró generar ocasiones claras. Estados Unidos se mostró sólido en defensa y todavía encontró espacios para amenazar al contragolpe.

Christian Pulisic volvió a marcar, aunque su tanto fue anulado por fuera de juego. La sentencia llegó en el minuto 82, cuando Malik Tillman transformó un lanzamiento de falta directa con un disparo que superó la barrera y sorprendió a Vasilj.

En los últimos minutos, Bosnia intentó reducir diferencias, especialmente por medio de Kerim Alajbegovic y Ermin Mahmic, pero la defensa estadounidense mantuvo la ventaja hasta el pitido final.

Con esta victoria, Estados Unidos continúa su recorrido como una de las selecciones anfitrionas del Mundial 2026 y accede a los octavos de final, donde se medirá a Bélgica en busca de una plaza entre los ocho mejores equipos del torneo.