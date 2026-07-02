Estas son las posibles alineaciones de España y Austria para su duelo Mundial

La selección española de fútbol afronta este jueves una prueba de fuego en el SoFi Stadium de Los Ángeles. A partir de las 21:00 horas, el combinado nacional se medirá a Austria en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. El objetivo de los pupilos de Luis de la Fuente es doble: disipar las dudas generadas durante algunos tramos de la fase de grupos y superar una eliminatoria mundialista, una barrera que se ha resistido desde el glorioso torneo de 2010.

Han pasado muchos años desde aquel inolvidable 11 de julio en Johannesburgo, cuando el fútbol nacional alcanzó la gloria máxima. Desde entonces, el balance en este tipo de escenarios ha estado marcado por la decepción, con caídas dolorosas en Brasil y dramáticas tandas de penaltis frente a Rusia y Marruecos en las ediciones posteriores. Ahora, la vigente campeona de Europa llega con una generación renovada, dispuesta a bordar la segunda estrella en el pecho, aunque el camino no estará exento de dificultades ante rivales de enorme entidad en su lado del cuadro.

El rendimiento en la primera fase ha dejado luces y sombras. Pese a liderar el Grupo H con solvencia matemática tras vencer a Arabia Saudí y Uruguay, y empatar frente a Cabo Verde, el juego del equipo no ha alcanzado la brillantez esperada. No obstante, el inicio de los cruces a todo o nada suele ser el ecosistema donde esta plantilla saca a relucir su mejor versión. Para dominar el centro del campo, se antoja vital la aportación de Rodri Hernández y Pedri González, quienes deberán imponer un ritmo alto para sortear la exigente presión austriaca. Junto a ellos, el retorno de Dani Olmo al once titular se perfila como una de las variantes tácticas más probables.

En la parcela ofensiva, gran parte de las esperanzas recaen sobre Lamine Yamal. El talentoso atacante ha ido de menos a más en el campeonato y volverá a ser la principal amenaza para desequilibrar la balanza. En la banda izquierda, Álex Baena repetirá titularidad debido a las bajas por lesión de jugadores como Nico Williams o Yéremi Pino, mientras que Mikel Oyarzabal se mantendrá como la referencia en la punta del ataque.

El encuentro también presenta un aliciente defensivo histórico. Unai Simón se encuentra a apenas 89 minutos de batir el récord de imbatibilidad en los mundiales, una marca que ostenta el guardameta italiano Walter Zenga desde la cita de 1990. La solidez de la zaga, que aún no ha encajado ningún tanto en el torneo, contrasta con la fragilidad mostrada por el equipo de Ralf Rangnick, que ha recibido goles en todos sus compromisos de la fase de grupos. A pesar de ello, el ataque centroeuropeo ha demostrado capacidad anotadora y exigirá la máxima concentración a la retaguardia española.

Respecto a la alineación, Luis de la Fuente mantiene la incógnita en el lateral derecho, donde Marcos Llorente y Pedro Porro se disputan el puesto. Por su parte, el cuadro austriaco podría apostar por una defensa de tres centrales liderada por el veterano David Alaba, tratando de compensar la reciente baja por lesión de Phillipp Mwene y buscando frenar las acometidas de un equipo que ansía recuperar su identidad.

POSIBLES ALINEACIONES.

ESPAÑA: Unai Simón; Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Olmo, Baena; y Oyarzabal.

AUSTRIA: A.Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X.Schlager; Sabitzer, Wanner, Schmid; y Gregoritsch.

--ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE).

--ESTADIO: SoFi Stadium de Los Ángeles (Estados Unidos).

--HORA: 21.00/La 1.