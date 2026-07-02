Hotel de lujo y bicis a precio de oro: lo que le cuesta a España el Mundial de 2026

El Mundial supone una inversión de dinero para las selecciones. Durante los meses previos al inicio del torneo se inicia la preparación con concentraciones y partidos amistosos. Todo eso implica viajes, alojamientos, alimentación, seguridad y logística. Este presupuesto va creciendo y, dependiendo de los lugares, así como de las rondas hasta las que acceden los equipos, el gasto puede elevarse mucho.

A ello hay que sumar que el torneo se disputa entre Estados Unidos, México y Canadá. En el caso de la selección española, el precio del autobús que traslada a los futbolistas desde el hotel hasta el campo de entrenamiento es de 5.000 euros por trayecto único. Esto significa que en un solo día el gasto por un desplazamiento de aproximadamente siete minutos asciende a 10.000 euros.

Otro de los costes que llama la atención es el del alquiler de las bicicletas estáticas en el lugar de entrenamiento; la Federación debe desembolsar unos 440 euros diarios por cada una de las que hace uso.

Por otro lado, la estancia en el hotel Embassy Suites by Hilton Chattanooga Downtown supone un coste de 2,5 millones durante el mes, como reveló El Partidazo de COPE. En lo que se refiere al precio de los vuelos chárter –España solo ha realizado uno a Guadalajara (México)–, puede situarse en los 250.000 euros.

En el caso de las primas, los futbolistas pactaron con la Federación recibirlas a partir de los cuartos de final.

La recompensa final

Aquella selección que consiga salir campeona y grabar la estrella en su pecho se embolsa en torno a 44 millones de euros mientras el segundo clasificado recibe 29 millones. Para el tercer clasificado se dispone de 25,5 millones de euros y el cuarto recibe unos 24 millones. Aquellos conjuntos que logran estar entre el quinto y el octavo lugar perciben unos 17 millones de euros y del noveno al decimosexto cobran 13 millones. Del 17.º al 32.º, el dinero que reciben es de 9,6 millones de euros y del 22.º al 48.º, unos 7,9 millones.

De manera adicional, cada selección que participa en la Copa del Mundo tiene un ingreso de 11 millones de euros para destinar a gastos operativos y de logística previos al torneo. Asimismo, la FIFA reparte dinero a los clubes por ceder a sus futbolistas.