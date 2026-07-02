La obra de arte de Oyarzabal que mete a España en octavos

El Mundial 2026 sigue rindiéndose al talento y la resiliencia de la Selección Española. En el minuto 88 de un gran encuentro mundialista de los españoles para cerrar la fase de grupos, la selección terminó de destrozar las esperanzas de Austria con una obra de arte colectiva.

Mikel Oyarzabal, en un estado de gracia absolutamente idílico, fue el encargado de poner el definitivo 3-0 en el marcador electrónico de Los Ángeles, firmando un doblete imperial que desató la locura en las gradas y selló de forma matemática el billete hacia los octavos de final del torneo.

La jugada que cerró la goleada volvió a nacer en el sector izquierdo, convertido en una auténtica autopista de generar fútbol durante todo el choque. Marc Cucurella, erigido sin discusión en el hombre del partido tras su gol injustamente anulado y su despliegue en el segundo tanto, volvió a vestirse de asistente de lujo.

El flamante nuevo jugador del Real Madrid firmó una acción individual de videoteca por su banda, ganando la línea de fondo con potencia y una clarividencia espacial asombrosa. Sin ponerse nervioso ante la presión defensiva, Cucurella levantó la cabeza y se sacó de la chistera un pase milimétrico, un centro raso perfecto que cruzó el corazón del área penal y dejó totalmente desarmada a la zaga austriaca.

SE LE CAEN LOS GOLES DE LOS BOLSILLOS A ESTE TÍO 🔥🔥 OYARZABAL, TE QUIERO ❤️#DAZNMundial pic.twitter.com/O8IUE7kxcy — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

El destinatario de semejante caramelo no podía ser otro que el hombre gol de esta Selección. Completamente solo ante la salida desesperada del guardameta Alexander Schlager, Mikel Oyarzabal demostró por qué lleva el dorsal de los elegidos. Con una sangre fría envidiable y la pausa justa que define a los grandes delanteros, el atacante la mandó a la jaula con un toque sutil, una definición exquisita que besó las redes ante la impotencia del portero rival.

Este gol supuso el segundo de la noche en la cuenta particular de la estrella vasca, desatando cánticos de admiración entre los miles de aficionados españoles desplazados a territorio estadounidense.

Cuatro zarpazos en el Mundial para soñar en grande

Con esta magistral definición en los minutos finales, Oyarzabal no solo abrochó el triunfo en Los Ángeles, sino que sumó su cuarta diana en lo que va de Copa del Mundo. El ariete se confirma así como nuestro killer, el hombre de confianza de Luis de la Fuente que se encuentra en un momento dulce y cuya efectividad de cara a portería está resultando crucial para las aspiraciones del combinado nacional.

La sociedad ilimitada formada por la precisión de Cucurella en banda y el instinto letal de Oyarzabal en el área mete miedo al resto de competidores. España avanza a la siguiente ronda con paso firme, habiendo superado arbitrajes adversos y demostrando un hambre de gloria que invita a toda una nación a soñar en grande con este Mundial 2026.