Mikel Oyarzabal iguala a Fernando Hierro en la historia goleadora de España

El delantero vasco Mikel Oyarzabal continúa escribiendo su nombre con letras de oro en los libros de historia del fútbol. Con su última diana, el atacante ha alcanzado la cifra de 29 tantos en 57 encuentros disputados con la camiseta de España. Esta notable efectividad de cara a la portería rival le ha permitido dar un salto cualitativo en la clasificación y consolidarse como el séptimo máximo goleador de todos los tiempos en el equipo que actualmente dirige el seleccionador Luis de la Fuente.

Este nuevo acierto ofensivo tiene un doble valor estadístico y simbólico. Por un lado, le sirve para superar a Fernando Morientes, un delantero centro puro que marcó una época tanto en el Real Madrid como en sus participaciones internacionales. Por otro lado, le permite igualar los registros de Fernando Hierro. El mérito del exjugador malagueño reside en que logró tal volumen de goles desempeñándose principalmente como defensa central o centrocampista defensivo, siendo durante muchos años el gran especialista en el lanzamiento de penaltis y faltas.

Con este hito en el bolsillo, el jugador de la Real Sociedad ya divisa en el horizonte a los cinco únicos futbolistas que le preceden en esta prestigiosa tabla. El objetivo más cercano para entrar en ese selecto grupo es el canario David Silva, un mago del balón que cerró su brillante etapa internacional con 35 goles en 125 apariciones. Ligeramente por encima de él se sitúa Álvaro Morata, el actual capitán del conjunto nacional, quien ostenta 37 dianas en 87 partidos y que tiene la posibilidad de seguir aumentando su cuenta personal.

El podio de los grandes artilleros está compuesto por auténticos mitos del deporte rey en nuestro país. El tercer cajón lo ocupa Fernando Torres, inolvidable héroe del torneo continental de 2008, que celebró 38 tantos en 110 internacionalidades. La medalla de plata pertenece a Raúl González, el eterno capitán madridista que acumuló 44 goles en 102 duelos. Finalmente, en lo más alto y mirando a todos desde la cima, se erige la figura de David Villa, quien posee el récord absoluto con 59 dianas en 98 encuentros.

Más allá de las frías estadísticas, la aportación del ariete trasciende los números por la tremenda importancia de sus apariciones. Resulta imposible obviar que uno de sus goles más recientes fue el que otorgó a España la victoria en la gran final de la Eurocopa 2024 frente a Inglaterra. Ese momento histórico no solo brindó el cuarto título continental, sino que reafirmó al atacante eibarrés como una pieza insustituible. Su versatilidad táctica augura que podrá seguir escalando posiciones en los años venideros.