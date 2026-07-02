Oyarzabal desatascó a España: así fue su gol frente a Austria

Muy buena primera parte de España tanto en juego como en intensidad. Fuertes en defensa y de menos a más en ataque. Mikel Oyarzabal, como siempre, desatascando y fue él el que abrió el marcador con un disparo raso al que no llegó el portero.

Así fue el gol:

Con este tanto Mikel Oyarzabal ha marcado 28 goles en total con la Selección Absoluta de España. El delantero vasco llegó a la cita mundialista con un registro de 25 goles oficiales tras haber visto portería en el amistoso previo de junio contra Perú y ha aumentado su estadística en el propio torneo.

Durante la actual Copa del Mundo, el atacante de la Real Sociedad ha conseguido ver portería en tres ocasiones. Dos goles contra Arabia Saudí y el de hoy ante Austria.