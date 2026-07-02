Santi Cazorla anuncia su retirada del fútbol tras cumplir el sueño de volver al Real Oviedo

Santi Cazorla pone punto y final a su etapa en el Oviedo y cuelga las botas. El centrocampista ha comunicado su decisión a través de un vídeo compartido en las redes sociales en el que recurre a la metáfora del ocho, símbolo del infinito, para reivindicar sus raíces y explicar su historia. El asturiano recuerda sus orígenes y hace balance de un camino marcado por éxitos y momentos difíciles, pero asegura que nunca dejó de intentarlo hasta cumplir el sueño de volver al club de su vida.

Para el 8, el regreso al Oviedo fue para reencontrarse con el niño que empezó a jugar al fútbol y culminar su carrera en casa, no para cerrar una etapa: "Y al final, volví. No para cerrar nada, sino para volver a sentirlo. Para recordar por qué empecé. Y ahora, cuando todo se apaga, cuando las botas se cuelgan y el ruido se convierte en silencio, todo encaja. Porque el final no estaba aquí. No estaba en cualquier sitio. Estaba en mi casa. En el mismo lugar donde empezó la magia. Porque hay historias que no se cierran, se quedan para siempre. Como un ocho. Como el infinito".

Las palabras del Oviedo

Desde el Oviedo se recuerda que el asturiano, formado en El Requexón, regresó en agosto de 2023 al equipo de su vida después de una exitosa trayectoria en clubes como el Villarreal, Recreativo, Málaga, Arsenal y Al-Sadd, además de conquistar dos Eurocopas con la selección española. La entidad destaca que su vuelta fue "un acto de oviedismo en estado puro", al aceptar el salario mínimo permitido, ceder sus derechos de imagen y destinar el 10% de las ventas de su camiseta a la cantera.

Hay historias que siempre tendrán un lugar al que volver.

Tu magia no se va, solo se transformará ✨ 📲 https://t.co/CpfDg8xhUv#ElMagoDeLaSonrisa #GraciasSanti#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/d6OL3qGVjh — Real Oviedo (@RealOviedo) July 2, 2026

El club subraya también el papel decisivo de Cazorla en el ascenso a Primera División, el objetivo que motivó su regreso y que es el desenlace perfecto de su historia con el Oviedo. Aunque pone fin a su carrera como jugador, la entidad asegura que su vínculo con el club continuará y que "las puertas del Real Oviedo estarán siempre abiertas" para él en la función que decida desempeñar en el futuro. El comunicado concluye con el agradecimiento tanto del club como del Grupo Pachuca por su compromiso y legado: "Gracias por creer. Gracias por volver. Gracias por hacer realidad el sueño de todo el oviedismo".

A sus 41 años, Cazorla se retira después de haber disputado 774 partidos, anotado 144 goles y repartido 156 asistencias. Además, fue internacional con la selección española en 81 ocasiones con 15 tantos y 11 asistencias. En su palmarés, seis títulos con el Al-Sadd, dos Supercopas de Inglaterra y dos FA Cup, la Intertoto con el Villarreal así como dos Eurocopas con España. Fue elegido mejor futbolista del año en un par de ocasiones a lo largo de su carrera.