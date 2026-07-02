"Sigue siendo el mejor 9 puro del mundo"

En una nueva edición de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio dirigido por Juanma Rodríguez, se analizan los temas más candentes del panorama futbolístico internacional y nacional. El debate arranca con los resultados de los partidos internacionales, destacando la sorprendente victoria de Senegal sobre Bélgica y el análisis previo del esperado encuentro entre las selecciones de España y Austria.

Los micrófonos de esRadio no tardan en abordar la polémica institucional que rodea al Barcelona. Los tertulianos comentan el curioso lapsus de Joan Laporta durante su reciente discurso de investidura, donde confundió el éxito futuro del club con el suyo propio. Asimismo, se critica con dureza la actitud de Javier Tebas y se ironiza sobre la supuesta prescripción del escandaloso caso Negreira,

El mercado de fichajes y el rendimiento de las grandes estrellas del fútbol centra gran parte del programa. El foco se pone sobre el delantero inglés Harry Kane, debatiendo si sigue siendo el mejor "nueve" puro del mundo en comparación con figuras como Erling Haaland o Kylian Mbappé. Una idea que defendía Dani Blanco y Alfredo Somoza. Los colaboradores de El Primer Palo analizan sus espectaculares registros goleadores y su capacidad para jugar de espaldas, asemejando su veteranía y liderazgo a la llegada en su día de Ruud van Nistelrooy al Real Madrid.

El futuro de Julián Álvarez y los movimientos del Atlético de Madrid generan un intenso debate. Sergio Fernández revela en exclusiva las intenciones del club rojiblanco de acometer fichajes de primer nivel como el de Kang-In Lee o Mason Greenwood. Esta estrategia de mercado sugiere que el club presidido por Enrique Cerezo podría estar abriendo la puerta a una gran venta para cuadrar sus cuentas, a pesar de las declaraciones oficiales que niegan cualquier negociación por el delantero argentino.

El periodista Marçal Lorente interviene para detallar la delicada situación económica e institucional del Barcelona. Durante el debate, se desmenuza el discurso de Laporta sobre el mantenimiento del modelo de propiedad del club, comparándolo de manera inevitable con las históricas asambleas de socios del Real Madrid lideradas por Florentino Pérez. Se subraya la necesidad de que los clubes tradicionales se adapten a las exigencias financieras modernas sin perder su identidad moral frente a los clubes de propiedad estatal.

La selección de Inglaterra también es objeto de un riguroso examen técnico de la mano del corresponsal Paul Giblin. A pesar de contar con una plantilla repleta de estrellas mundiales, el juego del combinado inglés sigue sin convencer, mostrando graves carencias tácticas en sus transiciones defensivas. Giblin analiza el impacto de jugadores clave como Jude Bellingham y la dependencia que tiene el equipo de la puntería de sus atacantes en los momentos de máxima presión.

Finalmente, el especialista Rafa Médel ofrece las claves tácticas del inminente choque entre España y Austria. Se advierte de que el conjunto austriaco, caracterizado por su riguroso despliegue físico y su asfixiante presión tras pérdida, planteará un partido sumamente incómodo para los centrocampistas españoles. Para lograr la victoria, España de ganar y convencer deberá mostrar una circulación de balón fluida y evitar los errores en la salida que tanto penalizan al equipo de Luis de la Fuente.

El tramo final del programa sirve para realizar una ronda de pronósticos sobre los favoritos a ganar el próximo Mundial, donde la mayoría de los tertulianos señalan a la selección de Francia como la gran rival a batir. La emisión se cierra con las habituales recomendaciones de salud del programa, destacando las propiedades de Artifín para el cuidado de las articulaciones de los deportistas.

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