Un testarazo de Pedro Porro tumba a Austria y acerca a España a los octavos

La locura se ha desatado en el SoFi Stadium en el minuto 65 de partido. Tras la tremenda injusticia del gol anulado en la primera mitad, la Selección española no se vino abajo y encontró su recompensa de manos de Oyarzabal primero y Pedro Porro después. El jugador extremeño ha sido el encargado de reventar el fondo de la red para poner el 2-0 en el marcador, un golazo de bandera que hace que España roce ya con la punta de los dedos el pase a la siguiente ronda del Mundial 2026.

La acción nació, una vez más, de las botas de un hiperactivo Dani Olmo, cuyo intento de disparo fue rechazado por la zaga austriaca. El balón quedó dividido, pero entonces apareció la figurade Marc Cucurella. El lateral de la Selección se tiró con todo al suelo en una demostración enorme de fe, garra y coraje para ganar un balón que parecía perdido y habilitar limpiamente a Álex Baena.

El centrocampista del Atlético de Madrid, haciendo gala de una sangre fría encomiable, levantó la cabeza al llegar a la línea de fondo y se sacó de la chistera un perfecto centro a media altura, medido milimétricamente al segundo palo.

Fue ahí donde irrumpió con una potencia descomunal y de forma totalmente sorprendente el otro lateral del equipo, Pedro Porro. El carrilero entró con absolutamente todo desde atrás para conectar un testarazo inapelable que mandó el cuero al fondo de la red, desatando el delirio en las gradas de Los Ángeles.

Superb header by Pedro porro for Spain 🇪🇸 pic.twitter.com/fLu4LZq7HP — SOBRIGGS (@SokariBriggs) July 2, 2026

Este zarpazo táctico de Luis de la Fuente, que vio cómo sus dos laterales se convertían en los protagonistas absolutos de la jugada del gol, terminó por desmoronar el entramado defensivo planteado por Ralf Rangnick. Austria, que hasta ese momento se había mantenido a flote gracias a su rigor físico y a las controvertidas decisiones del colegiado Glenn Nyberg, acusó el golpe anímico y se vio incapaz de frenar las transiciones rápidas de una España desatada.

Con este segundo tanto, que premia la insistencia y el despliegue físico por el flanco izquierdo, España no solo hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego, sino que asesta un golpe definitivo a las aspiraciones de Austria. Los cuartos de final ya son casi una realidad para un combinado nacional que ha sabido sobreponerse a la adversidad arbitral con puro fútbol de quilates.