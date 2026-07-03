En esta nueva entrega de El Primer Palo, el programa deportivo nocturno de esRadio, el debate gira en torno a la selección española de fútbol, que ya se encuentra en la fase de octavos de final en el torneo mundialista. España logró una victoria de tres goles a cero frente a Austria, permitiendo su avance. El próximo rival de España se definirá entre Portugal y Croacia, partido programado para disputarse próximamente.

Durante la tertulia, se destaca el papel de varios jugadores clave en la victoria española. Mikel Oyarzábal anotó dos goles en el encuentro, sumando un total de cuatro goles en el torneo y posicionándose como uno de los máximos goleadores. Otro jugador que destacó fue Pedro Porro con un gol, además de la actuación de Marc Cucurella, quien dio una asistencia clave y al que se le anuló un gol polémico. También se analiza el planteamiento de Luis de la Fuente y cómo el equipo ha mantenido su portería a cero durante cuatro partidos consecutivos.

El análisis del torneo también aborda la falta de efectividad de cara a la portería contraria, una preocupación compartida por varios tertulianos ante la posibilidad de enfrentarse a selecciones más fuertes o defensas más cerradas. Se menciona que la gran estrella del equipo, Lamine Yamal, no está brillando al nivel esperado. A pesar de esto, se valora positivamente que la selección española haya roto una racha de 16 años sin pasar de la primera fase de eliminación directa en un mundial, lo que genera optimismo en el equipo. El programa abrió el debate del desapego que existe entre los seguidores españoles y la propia selección, a lo que Paul señalaba directamente al gobierno: "El Gobierno con el separatismo genera un sentimiento de desafección hacia España".

Finalmente, se debate sobre la relación entre la prensa y los jugadores, señalando que algunos futbolistas se sienten injustamente criticados a pesar de los buenos resultados. Se critica el ambiente de tensión que a veces rodea a la selección y se compara con la pasión que viven otras aficiones internacionales. El programa concluye con las expectativas sobre el enfrentamiento entre Portugal y Croacia, un duelo que marcará la despedida de una gran figura del fútbol como Cristiano Ronaldo o Luka Modric de la cita mundialista.

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