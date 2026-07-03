El hermano de Lamine Yamal roba el show a España: "Es como si fuera mi hijo"

La contundente victoria de España frente a Austria en los dieciseisavos de final del Mundial dejó numerosos protagonistas sobre el terreno de juego. El doblete de Mikel Oyarzabal, el gol de Pedro Porro y el récord histórico de imbatibilidad alcanzado por Unai Simón centraron gran parte de la atención. Sin embargo, una de las imágenes más comentadas de la noche no llegó desde el césped del SoFi Stadium de Los Ángeles, sino desde las gradas.

El inesperado protagonista fue Keyne, el hermano pequeño de Lamine Yamal. Con apenas tres años, el niño fue captado por las cámaras durante la celebración de uno de los goles de la selección española. Su reacción espontánea y llena de entusiasmo se convirtió en cuestión de minutos en una de las imágenes más compartidas de la jornada, conquistando las redes sociales y generando miles de comentarios entre los aficionados.

La realización del encuentro enfocó a Keyne en el momento de la celebración del segundo tanto de Mikel Oyarzabal. Subido en brazos de la pareja de la madre de Lamine Yamal, el pequeño reaccionó con una energía desbordante. El gesto de alegría y el expresivo "¡Vamooooos!" que se podía leer en sus labios reflejaron la emoción que se vivía en las gradas del estadio californiano.

NO SE PUEDE SER MÁS CRACK QUE KEYNE 😍#DAZNMundial pic.twitter.com/RFGj8EnZqi — DAZN España (@DAZN_ES) July 2, 2026

La imagen no tardó en extenderse por internet. En cuestión de minutos comenzó a circular por las principales plataformas sociales, donde miles de usuarios destacaron la naturalidad y la pasión del pequeño seguidor de la selección española. Muchos aficionados llegaron a definir aquella reacción como el reflejo perfecto de lo que sentían millones de españoles viendo a su equipo recuperar su mejor versión en el Mundial.

Mientras España avanzaba con autoridad hacia la siguiente ronda, la celebración de Keyne se convertía en uno de los momentos más entrañables del campeonato. En una competición repleta de grandes estrellas y focos mediáticos, la espontaneidad de un niño logró abrirse paso entre los grandes titulares de la jornada.

El vínculo especial con Lamine Yamal

La escena cobró todavía más relevancia por la estrecha relación que mantiene Lamine Yamal con su hermano pequeño. El futbolista del Barcelona nunca ha ocultado el enorme cariño que siente por Keyne y volvió a demostrarlo después del partido ante Austria.

Preguntado por la imagen viral, el internacional español respondió con una sinceridad que también emocionó a muchos aficionados. "Mi hermano es todo para mí, es como si fuera mi hijo y estoy enamorado de él", explicó el joven futbolista tras el encuentro.

Lamine también confesó la satisfacción que siente al ver cómo su familia disfruta de momentos que durante años solo existían en forma de sueño. El extremo reconoció que le emociona contemplar a su madre, a su hermano y a sus amigos viviendo experiencias que siempre deseó para ellos.

"Me emociona ver a mi hermano feliz, a mi madre y a mis amigos vivir la vida que siempre han soñado. Al final es lo que yo deseo, el sueño más grande de un niño más allá del fútbol", señaló el jugador español.